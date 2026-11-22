Mónica Valencia se enteró este domingo del incendio en Santa Cruz Atoyac por los gritos. Después percibió el humo y subió al roof garden con una toalla, sin sus gatos, que se quedaron en su departamento del piso 12 de la Torre B.

La vecina relató a N+ que el fuego se propagó con rapidez. Dijo que comenzó en el piso de abajo del suyo, en lo que le parece el departamento 1104, y que no había nadie en esa vivienda.

Valencia lamentó que sus gatos hayan quedado en el departamento y dijo que forman parte de su familia.

Las autoridades reportaron evacuados e intoxicados por el incendio en Santa Cruz Atoyac

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Controlan Incendio en Torre de Departamentos en Santa Cruz Atoyac, CDMX

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) informó que su personal apoyó la evacuación de 250 personas por el incendio registrado en el noveno piso de un edificio de calle Jaca y avenida Popocatépetl, en la alcaldía Benito Juárez. Hasta ese momento no había personas lesionadas. Pidió a la población evitar circular por la zona y ceder el paso a las unidades de emergencia.

El Heroico Cuerpo de Bomberos informó, por su parte, que el fuego quedó extinguido en su totalidad y que el servicio concluyó. Detalló que dos personas recibieron atención médica en el lugar para su valoración. En su primer aviso había ubicado el incendio en el piso once; en su actualización lo situó en el noveno, donde coordinó las maniobras de extinción.

La alcaldía Benito Juárez, en una ficha informativa, también ubicó el incendio en el piso 11, en un condominio de avenida Popocatépetl 227. Señaló que lo sofocaron personal de Blindar BJ360°, de la Protección Civil de la alcaldía, de Bomberos, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y de la SGIRPC.

Según la alcaldía, se evacuó de forma preventiva a 200 personas, una cifra menor a la que dio la SGIRPC. Además, se atendió a ocho personas por intoxicación: seis en ambulancias de la alcaldía y el resto en las de otras instituciones. No se reportaron personas con lesiones de gravedad.

Informan el rescate de 15 animales; la vecina cuenta que sus gatos quedaron adentro

La alcaldía añadió que, durante la emergencia, se logró el rescate de 15 animales de compañía, entre perros y gatos.

Valencia dijo que había personas que seguían adentro. Aclaró que el complejo tiene tres torres, A, B y C, y que el incendio fue en la B.

De acuerdo con los primeros reportes, el fuego comenzó en la terraza de un departamento y los vecinos de las viviendas contiguas buscaron refugio. Algunos testimonios indicaron que fueron evacuados, aunque algunas de sus mascotas se quedaron en los departamentos.

Esos reportes también señalan que los elementos de emergencia desalojaron a los habitantes con sus animales de compañía, algo que contrasta con lo que contó Valencia sobre sus gatos.

CT