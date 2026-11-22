Un helicóptero Black Hawk sobrevoló Valle de Bravo durante un operativo de fuerzas federales, el cual fue parte del ensayo de la ceremonia de los "201 años de la Consolidación de la Independencia en la Mar".

En la movilización participaron elementos de la Secretaría de Marina (Semar) y el despliegue implicó la participación de un helicóptero.

Este evento se conmemora una de las acciones más relevantes que sucedió en el mar en octubre de 1825, cuando una escuadrilla española intentó arribar a Ulúa, pero al observar a los buques de guerra mexicanos, comandados por el Capitán de Fragata Pedro Sainz de Baranda, decidieron retirarse a La Habana, Cuba.

Tras largos días de un bloqueo naval efectivo, aunado a las precarias condiciones sanitarias que provocaron enfermedades y muerte en Ulúa, los españoles decidieron rendirse y abandonaron la fortaleza el 23 de noviembre de ese año, acción que consolidó la independencia de México en el mar.

Desde hace 35 años, por decreto presidencial, ha sido costumbre en México conmemorar el 23 de noviembre como Día de la Armada de México, en recuerdo a los actos heroicos realizados por la Marina de Guerra para consolidar la Independencia Nacional.