Luego del ataque armado que dejó dos hombres sin vida en el clúster Michoacán de Lomas de Angelópolis III en Puebla, las autoridades dieron a conocer que las víctimas eran Juan Pablo 'N' y su escolta Paulino 'N'.

El titular de la Secretaría de Gobernación en Puebla confirmó que el blanco del ataque armado tiene parentesco con Rafael Caro Quintero. En entrevista, el funcionario estatal explicó que Paulino 'N', quien también perdió la vida es un exmilitar retirado, presuntamente escolta de la primera víctima del ataque armado en la zona del Parque Michoacán del conjunto habitacional.

Samuel Aguilar Pala, dijo a medios de comunicación que Juan Pablo 'N' sería sobrino del narcotraficante, y fue asesinado a disparos la tarde del sábado.

El doble homicidio ocurrió en el cruce del bulevar de Los Lagos y Morelia, donde las víctimas fueron atacadas a balazos, por lo que paramédicos acudieron al sitio donde confirmaron que ya no contaban con signos vitales.

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Después del ataque armado, se mantuvo presencia de la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE), la Guardia Nacional (GN) y Policía Estatal (SSP). Se informó que la zona y el domicilio de la víctima se mantiene bajo resguardo y vigilancia.

Por lo anterior, al sitio agentes de la Secretaría de Seguridad Pública de Ocoyucan y del Estado llegaron para instalar un acordonamiento mientras se realizan peritajes. Se desconoce el móvil del crimen.

Con información de N+

JAPR