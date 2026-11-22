Una persona fue localizada sin vida en calles de la zona centro de Ciudad Victoria, Tamaulipas, lo que generó la movilización de corporaciones de seguridad durante este domingo.

De acuerdo con la Vocería de Seguridad de Tamaulipas, el reporte se recibió en el cruce de las calles General Alberto Carrera Torres y 20 de Noviembre, donde elementos de distintas corporaciones acudieron para atender la situación.

En el lugar se mantiene la presencia de autoridades, mientras se llevan a cabo las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias del hecho.

La información permanece en desarrollo, por lo que se espera que las autoridades proporcionen más detalles sobre lo ocurrido.