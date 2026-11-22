Ciudadanos realizaron por cuarta ocasión una marcha para exigir el suministro de agua de calidad en sus colonias, en la Zona Metropolitana de Guadalajara.

La concentración inició en el Parque Revolución, desde donde los manifestantes partieron rumbo al Palacio de Gobierno.

De acuerdo con Protección Civil y Bomberos, la movilización reunió entre 500 y 700 asistentes.

La movilización transcurrió de manera pacífica hasta su llegada al Palacio de Gobierno, donde sujetos encapuchados realizaron destrozos en el kiosco de la Plaza de Armas. Además, se registró la agresión de un hombre contra una mujer.

Esta movilización se suma a las tres marchas anteriores realizadas en la Zona Metropolitana de Guadalajara, en las que ciudadanos han expresado las mismas exigencias relacionadas con la calidad del agua y el servicio de abastecimiento.