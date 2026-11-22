En las últimas horas se han registrado varios sismos superiores a magnitud 4.0. En N+ te damos todos los detalles del temblor en México hoy, incluyendo epicentro y magnitud de los últimos reportes del Sismológico Nacional (SSN).

¿Dónde fue el temblor hoy en México?

Desde las primeras horas de este domingo 22 de noviembre 2026, el Servicio Sismológico Nacional (SSN) ha reportado el desarrollo de sismos de magnitud mayor a 4.0. A continuación te compartimos los más recientes:

A las 04:36 se registró un temblor de magnitud 4.0, con epicentro a 102 km al sureste de San Felipe, Baja California, con profundidad a 14 km.

A las 04:06:56 se registró un sismo de magnitud 4.3, con epicentro a 19 km al sureste de Salina Cruz, Oaxaca, con profundidad de 21.1 km.

¿Cuándo se activa la alerta sísmica en la Ciudad de México?

El Sistema de Alerta Sísmica Mexicano (SASMEX) es el encargado de la alerta sísmica que se activa en la Ciudad de México ante un sismo de consideración proveniente del Pacífico. No obstante, no todos los sismos habrán de activar este sistema.

Según explica SASMEX, no hay un umbral único a partir del cual se activa la alerta sísmica por un temblor en la capital. En cambio, el sistema calcula la distancia y la magnitud. Para que se active la alerta sísmica en la Ciudad de México un sismo debe estar dentro de estas tres categorías: