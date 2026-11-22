Carreteras Bloqueadas en México Hoy Domingo 22 de Noviembre de 2026
La Guardia Nacional y Caminos y Puentes Federales piden a los conductores mantenerse atentos a posibles cambios en la circulación
La Guardia Nacional y Caminos y Puentes Federales piden a los conductores mantenerse atentos a posibles cambios en la circulación
Las carreteras del país registran afectaciones a diario por accidentes o manifestaciones y es importante anticiparse a posibles contratiempos, por lo que en N+ te informamos de los percances viales de este domingo 22 de noviembre.
Si hoy circulas por alguna carretera de México, es necesario considerar informes sobre posibles choques u obstrucciones por deslaves. La Guardia Nacional y Caminos y Puentes Federales (Capufe) reportan casos vinculados a las vías bloqueadas.
A continuación, te presentamos el listado actualizado de carreteras que registran afectaciones por incidentes, cierres o presencia de manifestantes en distintos puntos del país esta jornada.
08:40horas. CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN. Autopista Córdoba - Veracruz, km 90, dirección Veracruz. Reducción de carriles por atención de accidente (salida del camino de tracto camión). Maneja con precaución.
08:39 horas. OBRAS Y LABORES DE MANTENIMIENTO. Autopista Guadalajara - Colima, km 109, dirección Colima. Reducción de carriles por labores de mantenimiento. Atiende las indicaciones viales.
𝗦𝗲 𝗿𝗲𝗰𝗼𝗺𝗶𝗲𝗻𝗱𝗮 𝗽𝗿𝗲𝘃𝗲𝗿 𝘁𝗶𝗲𝗺𝗽𝗼𝘀 𝗱𝗲 𝘁𝗿𝗮𝘀𝗹𝗮𝗱𝗼 𝘆 𝗱𝗶𝘀𝗺𝗶𝗻𝘂𝗶𝗿 𝗹𝗮 𝘃𝗲𝗹𝗼𝗰𝗶𝗱𝗮𝗱 𝗮𝗹 𝗮𝗽𝗿𝗼𝘅𝗶𝗺𝗮𝗿𝘀𝗲 𝗮 𝗲𝘀𝘁𝗮 𝘇𝗼𝗻𝗮.
08:37 horas. CIERRE DE CIRCULACIÓN. Libramiento Oriente de Saltillo, km 10, dirección Monterrey. Cierre a la circulación por atención de choque por alcance múltiple entre tracto camión y automóviles.
08:12 horas. CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN. Autopista Tijuana - Ensenada, km 22, dirección Ensenada. Reducción de carriles por atención de accidente (choque por alcance). Maneja con precaución.
07:53 horas. CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN. Autopista México-Querétaro, km 203, dirección Querétaro. Reducción de carriles por atención de accidente (choque por alcance). En la zona se registra carga vehicular. Maneja con precaución.
07:47 horas. RESTABLECIMIENTO DE CIRCULACIÓN. Autopista México-Querétaro, km 53, dirección Querétaro. El accidente ha sido atendido.
07:43 horas. RESTABLECIMIENTO DE CIRCULACIÓN. Autopista Tehuacán - Oaxaca, km 2. El accidente ha sido atendido. Tramo opera de manera normal en ambos sentidos. Maneja con precaución
07:00 horas. CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN. Autopista Acayucan - Cosoleacaque, km 23, dirección Acayucan. Se restablece la circulación con reducción de carriles. El personal continúa laborando en la atención del accidente (maniobras para el retiro de las unidades siniestradas).
06:55 horas. RESTABLECIMIENTO DE CIRCULACIÓN. Autopista Acatzingo - Cd. Mendoza, km 233, dirección Cd. Mendoza. El accidente ha sido atendido.
06:54 horas. CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN. Autopista México-Querétaro, km 53, dirección Querétaro. Reducción de carriles por atención de accidente (salida del camino y volcadura de automóvil).
06:30 horas. En Zacatecas se registra cierre parcial de circulación tras accidente cerca del Km. 002+300, de la carretera Guadalupe-Rincon de Romos con dirección a Zacatecas. Atienda indicación vial.
06:12 horas. CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN. Autopista Tehuacán - Oaxaca, km 2. Continúa circulación intermitente en ambos sentidos por atención de accidente (maniobras para el retiro de las unidades siniestradas).
05:35 horas. CIERRE DE CIRCULACIÓN. Autopista Acayucan - Cosoleacaque, km 23, dirección Acayucan. Cierre a la circulación por atención de accidente (maniobras para el retiro de unidad siniestrada).
05:23 horas. CIERRE DE CIRCULACIÓN. Autopista Acatzingo - Cd. Mendoza, km 233, dirección Cd. Mendoza. Cierre a la circulación por atención de accidente (maniobras para el retiro de las unidades siniestradas). Toma tus precauciones.
05:21 horas. CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN. Autopista Tehuacán - Oaxaca, km 2. Circulación intermitente en ambos sentidos por atención de accidente (choque por alcance).
03:24 horas. Continúa la reducción de carriles en la autopista Acatzingo–Ciudad Mendoza, km 233, dirección Ciudad Mendoza, por choque por alcance entre tractocamiones y salida del camino. Se registra carga vehicular.
03:18 horas. Se registra reducción de carriles en la autopista México–Puebla, km 73, dirección Puebla, por choque por alcance y volcadura de un automóvil.
03:11 horas. Se registra carga vehicular intensa en la autopista Acatzingo–Ciudad Mendoza, km 244, dirección Acatzingo, tras la atención de un accidente. Personal de CAPUFE realiza labores de vialidad.
02:20 horas. Continúa el cierre de circulación en la autopista Acatzingo–Ciudad Mendoza, km 244, dirección Acatzingo, por labores de limpieza tras un accidente.
01:05 horas. Se restablece la circulación en la autopista La Tinaja–Isla, km 86, dirección La Tinaja, tras la atención de un incidente.
00:42 horas. Continúa la reducción de carriles en la autopista Acatzingo–Ciudad Mendoza, km 233, dirección Ciudad Mendoza, por maniobras para el retiro de las unidades siniestradas. Se registra carga vehicular.
00:34 horas. Se registra reducción de carriles en la autopista La Tinaja–Isla, km 86, dirección La Tinaja, por un autobús con falla mecánica.
00:16 horas. Se registra reducción de carriles en la autopista La Tinaja–Isla, km 100, dirección La Tinaja, por choque por alcance entre tractocamiones.
ASJ