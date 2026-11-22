Dos mujeres fueron asesinadas a balazos la noche del sábado en el estacionamiento de un supermercado en Ciudad Juárez, Chihuahua.

Las víctimas se encontraban en un Jeep Wrangler estacionado cerca del S-Mart, sucursal Altavista, cuando fueron sorprendidas por hombres armados, justo cuando se disponían a bajar del vehículo.

Una de ellas quedó en el asiento del copiloto, mientras que la conductora terminó con parte del cuerpo fuera de la camioneta.

Paramédicos acudieron al lugar y confirmaron que ambas mujeres habían muerto.

Elementos de las fuerzas federales y estatales acordonaron el estacionamiento para resguardar la escena. Hasta el momento no se reportan personas detenidas.

Los asesinatos se sumaron a la estadística de homicidios dolosos de noviembre en Ciudad Juárez, donde las víctimas llegaron a 23, según reportes locales.

No se informó de inmediato la identidad de las dos víctimas recientes.

Previamente, durante la mañana del sábado, madres de víctimas de feminicidio e integrantes de colectivos realizaron la caravana "Ni Una Más", de Ciudad Juárez hasta el Arroyo El Navajo, en el municipio de Praxedis G. Guerrero, para exigir justicia y visibilizar la violencia contra las mujeres.

La movilización comenzó en el Umbral del Milenio, en la entrada a Ciudad Juárez, donde se encuentran 14 cruces rosas en memoria de víctimas de feminicidio.

Más de 30 vehículos participaron en la caravana, en la que viajaron familiares de mujeres asesinadas y representantes de organizaciones. Al llegar al Arroyo El Navajo, las participantes acudieron al memorial "Latidos de un corazón resiliente", donde leyeron un posicionamiento.

En ese sitio fueron localizados, entre 2012 y 2013, restos óseos de al menos 28 mujeres que habían sido privadas de la libertad en Ciudad Juárez.

ASJ