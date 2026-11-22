El Departamento de Justicia de Estados Unidos celebró el arresto de Fausto Isidro Meza Flores y detalló las acusaciones por narcotráfico que enfrenta en ese país, donde la gravedad de sus delitos ameritan cadena perpetua o pena de muerte.

En un comunicado, la autoridad estadounidense precisó que "El Chapo Isidro", uno de "los más peligrosos", enfrenta seis cargos federales, entre ellos por narcoterrorismo, lavado de dinero y delitos relacionados con armas de fuego.

Además, se le imputan delitos de apoyo material a una organización terrorista, en referencia al Cártel de Sinaloa, designado por el Gobierno estadounidense como organización terrorista extranjera en febrero de 2025.

"Si es declarado culpable de estos cargos, Meza Flores podría enfrentar la pena de muerte o una sentencia obligatoria de cadena perpetua", apuntó.

De acuerdo con la acusación presentada ante el Distrito de Columbia, también se le señala por dirigir una empresa criminal continua y conspirar para fabricar y distribuir cocaína, metanfetamina, heroína, mariguana y fentanilo con destino a Estados Unidos.

Los documentos judiciales también lo acusan de recurrir a la violencia extrema para ampliar y proteger sus operaciones, incluidos asesinatos públicos de integrantes de grupos rivales, secuestros, torturas y homicidios de miembros de organizaciones contrarias y policías mexicanos, así como actos de intimidación contra la población.

Según la acusación, bajo su liderazgo el grupo criminal controlaba territorios de Guasave, Los Mochis y zonas serranas de Sinaloa, utilizados para fabricar y distribuir drogas hacia Estados Unidos.

"El Chapo Isidro", quien era uno de los 10 fugitivos más buscados por el FBI, fue detenido la noche del viernes en Guasave, Sinaloa. Tiene una orden de aprehensión con fines de extradición a Estados Unidos, pero igual enfrenta cargos en México.

Su envío al país vecino del norte, donde lo requieren para un juicio, todavía tardaría más tiempo, si es que las autoridades federales pretenden que primero pague los crímenes que presuntamente cometió en su país.

Sin embargo, la legislación mexicana señala que no permite la extradición para la pena de muerte y solo se consideran delitos equivalentes en ambos países.

El Departamento de Justicia reiteró que la detención del capo se llevó a cabo por el Ejército mexicano tras una investigación de la Fuerza de Tarea de Seguridad Nacional de Estados Unidos (HSTF, por sus siglas en inglés).

"Felicitamos al Ejército y a las fuerzas especiales de México por la captura, anoche, del alto mando del Cártel de Sinaloa, 'Chapo Isidro'", declaró el fiscal general Todd Blanche.

"Un esfuerzo conjunto entre distintas agencias, incluida la Fuerza de Tarea de Seguridad Nacional, respaldó esta operación mexicana para retirar a uno de los líderes de los cárteles de la droga más peligrosos de México. Esta operación exitosa es resultado de un esfuerzo bilateral para eliminar a los terroristas en México", añadió.

Asimismo, externó sus condolencias por los cuatro elementos de infantería que murieron durante el reforzamiento del operativo en Guasave.

Los enfrentamientos y la reacción violenta de las huestes del "Chapo Isidro" se extendieron a municipios del centro-norte de Sinaloa, dejando atrapadas a varias personas durante horas en medio de una noche de caos e incertidumbre en que fueron quemados varios vehículos para obstruir vialidades.

Al menos siete de los presuntos agresores fueron abatidos por agentes del Ejército y ocho más resultaron detenidos, entre ellos el líder criminal, que se mantuvo al frente de la última célula de Los Beltrán Leyva durante más de una década.

ASJ