La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) informó que ejecutó una orden de cateo en un inmueble ubicado en la Primera Sección del municipio de Tehuitzingo, donde fueron detenidos Silviano ‘N’, Carlos Daniel ‘N’, José Manuel ‘N’ y Leonardo ‘N’, por su probable relación con delitos contra la salud.

El operativo en la Mixteca Poblana se llevó a cabo en coordinación con elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Guardia Nacional y la Policía Estatal.

La diligencia se realizó este 19 de noviembre de 2026, tras labores de inteligencia, investigación de campo, verificación de denuncias anónimas y vigilancias discretas que permitieron identificar el domicilio como un posible punto de venta y distribución de drogas.

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Durante la intervención, las autoridades aseguraron 81 bolsas de plástico tipo ziploc con sustancia cristalina con características similares al cristal, 13 bolsas con hierba verde y seca con características similares a la marihuana, una báscula gramera, una escopeta color café y seis cartuchos útiles.

De acuerdo con la información de la investigación, el inmueble era utilizado como punto discreto de distribución y comercialización de estupefacientes, con actividad reportada durante las 24 horas.

El inmueble quedó asegurado y las cuatro personas detenidas fueron puestas a disposición del Ministerio Público, autoridad que determinará su situación jurídica conforme a las investigaciones correspondientes.

Con información de N+

GMAZ