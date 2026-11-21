Vendedores ambulantes del Parque de las Tortugas, en Ciudad Juárez, reportaron que una persona en situación de calle utiliza uno de los juegos infantiles como refugio para resguardarse de las bajas temperaturas.

El espacio se encuentra cubierto con cartón para mitigar el frío. En su interior fueron encontradas prendas de vestir, un galón de agua, varias cobijas colocadas en el suelo y una almohada. Sin embargo, al momento del reporte, la persona no se encontraba en el lugar.

Una de las comerciantes señaló que hace aproximadamente una semana realizaron labores de limpieza en el parque y que en ese momento no había pertenencias ni indicios de que alguien utilizara el juego como espacio para dormir.

La vendedora explicó que los juegos infantiles son utilizados por niñas y niños que acuden al parque acompañados de sus familias, por lo que la situación generó preocupación entre los comerciantes.

Por su parte, Sergio Rodríguez señaló que la persona no puede permanecer en ese espacio y recordó que el albergue El Barreal, ubicado en la calle Ramón Corona, ya se encuentra disponible para recibir a quienes necesiten resguardarse de las bajas temperaturas.

Asimismo, indicó que las personas en situación de calle pueden acudir a este refugio para protegerse del frío y evitar que alguna autoridad retire las pertenencias que mantienen en espacios públicos.

PT