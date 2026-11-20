La falla en la red de Telcel dejó sin datos y llamadas a miles de usuarios, por lo que estuvieron incomunicados durante horas este 20 de noviembre de 2026. Ahora son los afectados quienes pueden solicitar la bonificación o compensación por no tener el servicio por el que pagan; aquí en N+ te explicamos de cuánto es y cómo solicitarlo.

“¿En qué partes no hay señal?” y “¿Qué pasó con Telcel hoy?” fueron las frases que se escucharon en escuelas, transporte, centros de trabajo y comercios. El problema en la empresa de telecomunicación provocó que distintos procesos de la vida cotidiana se vieran afectados. Ante esto, Telcel dio a conocer qué pasó con su servicio:

“Telcel experimentó una degradación en algunas localidades de región 9, por lo que se ha presentado intermitencia en el servicio”, explicó.

Luego añadió que la red estaba operando, por lo que usuarios que tuvieron “intermitencia” volvieron paulatinamente a la red. Sin embargo, esto no dejó contentas a las personas usuarias, ya que muchas de ellas tuvieron problemas en distintos ámbitos de su vida durante la falla de Telcel.

“No tengo señal y me urge, mi papá está hospitalizado. Necesito estar en comunicación con mi mamá”, escribió una usuaria en redes sociales. Otra persona indicó que era injusto estar incomunicados cuando pagan a tiempo sus facturas: “No funciona (la red), pero sí exigen el pago puntual. Me dejas sin servicio el día que más necesito”, publicó otro usuario.

Si también tuviste inconvenientes por la falla en Telcel hoy, es momento de que tomes nota, ya que la legislación te protege como consumidor, así que esto es lo que debes hacer para solicitar una compensación o bonificación.

¿Cómo y de cuánto es la bonificación tras falla de red de Telcel hoy?

La caída de Telcel causó problemas a los usuarios de varias entidades del país, por lo que tienen derecho a solicitar una bonificación; así lo establece la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTR).

Según su artículo 191, Fracción XIII, los usuarios gozarán de los derechos previstos en dicha ley y de la Ley Federal de Protección al Consumidor (LFPC), por lo que tienen derecho:

“A la bonificación o descuento por fallas en el servicio o cargos indebidos, imputables al concesionario o autorizado, conforme a lo establecido en los contratos o cuando así lo determine la autoridad competente”, afirma la LFTR).

Ahora bien, la Ley de Protección al Consumidor en sus artículos 92 BIS y 92 TER, así como la NOM-184, también hace referencia a este derecho.

En dichas normas, se establece cómo será la bonificación. En este caso por la falla de la red Telcel hoy 20 de noviembre de 2026, la compensación debe ser la siguiente:

No podrá ser menor al 20% del precio pagado.

Recibir esa bonificación no elimina ni sustituye tu derecho a reclamar un pago adicional si la falla, incumplimiento o problema te causó un daño económico o material extra.

La bonificación podrá hacerse efectiva por el consumidor directamente al proveedor presentando su comprobante o recibo de pago del día en que se hubiere detectado la violación.

Se debe compensar la parte proporcional del precio del servicio, plan o paquete de telecomunicaciones que se dejó de prestar y, como bonificación, al menos el veinte por ciento del monto del periodo de afectación.

¿Dónde puedo poner mi queja por la falla en Telcel?

Si necesitas más ayuda para llevar a cabo el proceso para obtener la bonificación o compensación por la caída de Telcel, puedes acercarte a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), donde te brindarán asesoría de manera gratuita a través de los siguientes medios:

Teléfono del consumidor: 5555688722 y 8004688722

Correos electrónicos: denunciasprofeco@profeco.gob.mx, denunciapublicitaria@profeco.gob.mx y asesoria@profeco.gob.mx.

Redes sociales X: @AtencionProfeco y @Profeco, y Facebook: ProfecoOficial

EPP