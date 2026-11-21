Luego de la interrupción masiva del servicio de Microsoft que causó problemas en distintas partes del mundo la semana pasada, y que te informamos en N+ cómo se vio afectado su correo electrónico y productos, quedó de manifiesto que los gigantes de la tecnología no son infalibles.

Los delincuentes lo saben bien y tratan de aprovechar cualquier vulnerabilidad de seguridad en el mundo digital, al buscar la forma de robar los datos de inicio de sesión de los correos electrónicos.

Si utilizas Outlook en un equipo con Windows, al abrir un archivo podrías exponer tus credenciales a los hackers sin que lo sepas.

¿Qué ocurre si roban tu información sin necesidad de pedirte la contraseña? Esta es una preocupación frecuente, los ciberdelincuentes pueden engañar a un usuario para que abra un archivo de Outlook malicioso que, de forma simple, expone la información de autenticación de Windows.

Con estos datos, se puede suplantar la identidad y obtener acceso a los sistemas que se utilizan. La empresa Microsoft ha confirmado que los hackers han aprovechando esta vulnerabilidad antes de que se hiciera una actualización a esta falla de seguridad. Si utilizas Outlook en el trabajo, es fundamental que verifiques si cuentas con esta actualización de seguridad lo antes posible.

La falla de seguridad identificada como CVE-2026-124194, está relacionada con la forma en que Outlook gestiona archivos de mensajes diseñados específicamente para este fin.

Un ciber delincuente puede crear un archivo de mensaje de Outlook malicioso, por ejemplo, uno con formato .msg, y convencer a alguien que lo abra en una versión de Outlook.

Una vez abierto, el archivo malicioso puede provocar que Outlook se conecte a un servidor controlado por el atacante. Esta conexión se establece sin mostrar la advertencia habitual sobre el acceso a contenido externo.

Durante dicha conexión, Windows puede revelar información de autenticación NTLMv2; estos datos son los que utiliza Windows para verificar tu identidad al conectarte a determinados servicios de red.

Aunque esta información no es tu contraseña real, los hackers podrían utilizarla en un ataque posterior para suplantar tu identidad. En el caso de quienes utilizan Outlook en un entorno laboral, esto podría exponer los recursos de la empresa a los que tiene acceso dicha cuenta.

El resultado depende de las protecciones de seguridad de la red y de si el atacante logra hacer un uso indebido de la información de autenticación.

El ataque no requiere que el usuario introduzca su contraseña en una página de inicio de sesión falsa. Basta con abrir el archivo malicioso, siempre que el equipo pueda conectarse a la ubicación de red del atacante. Microsoft señala que la simple visualización del mensaje a través del panel de vista previa de Outlook no activa esta vulnerabilidad en particular; es necesario abrir el archivo malicioso para que el ataque surta efecto.

Microsoft ha confirmado que los atacantes ya están explotando esta vulnerabilidad. En un paquete de actualizaciones se detectaron 1093 vulnerabilidades, 63 de las cuales fueron calificadas como críticas.

Según el boletín de seguridad de Microsoft, los productos afectados incluyen:

Microsoft 365 Apps for Enterprise: versiones de Outlook incluidas en suscripciones empresariales.

Microsoft Office LTSC 2021: instalaciones de la edición de mantenimiento a largo plazo (LTSC) de Microsoft.

Microsoft Office LTSC 2024: instalaciones de la versión más reciente de mantenimiento a largo plazo (LTSC).

La ​​vulnerabilidad afecta a las instalaciones de escritorio de Office en equipos con Windows. El boletín de Microsoft no incluye Outlook.com (a través de un navegador web) ni las aplicaciones móviles de Outlook entre los productos afectados.

¿Cómo protegerte de la vulnerabilidad de seguridad en Outlook?

Lo que recomienda la empresa de tecnología es actualizar Microsoft Office. No obstante, existen algunas precauciones adicionales que pueden ayudar a reducir la exposición a archivos sospechosos y ataques a tu cuenta.

Actualiza Microsoft Office de inmediato: Abre Microsoft Word u otra aplicación de Office instalada y crea o abre un documento.

Haz clic en "Archivo" y selecciona "Cuenta".

En la versión clásica de Outlook, es posible que esta opción aparezca como "Cuenta de Office".

En "Información del producto", selecciona "Opciones de actualización".

Haz clic en "Actualizar ahora" y permite que Microsoft busque actualizaciones disponibles.

Si se te solicita, guarda tu trabajo y permite que Office cierre cualquier aplicación abierta para que las actualizaciones puedan finalizar su instalación.

Espera a recibir la confirmación: "Estás al día!" o "Se han instalado las actualizaciones".

Si no ves la opción "Actualizar ahora", es posible que primero debas seleccionar "Habilitar actualizaciones". Si el menú "Opciones de actualización" no aparece es probable que tu empresa gestione las actualizaciones. Ponte en contacto con tu departamento de TI en lugar de asumir que el software ya se actualizó.

Confirma tu versión de Microsoft Office: Después de instalar la actualización, verifica qué versión de Office se está ejecutando en tu equipo.

Abre Microsoft Word u otra aplicación de Office instalada.

Haz clic en "Archivo" y selecciona "Cuenta".

Busca la información sobre la versión y la compilación (build) en el apartado "Información del producto".

Selecciona "Acerca de Word" si necesitas ver el número de compilación completo.

Para las instalaciones con licencia por volumen afectadas, la actualización de seguridad de Microsoft del 10 de noviembre incluye las siguientes compilaciones:

Office LTSC 2021: Compilación 14334.21048

Office LTSC 2024: Compilación 17932.21140

Estos números de compilación corresponden a las ediciones LTSC especificadas. No deben utilizarse para verificar otras versiones de Office. Si utilizas Microsoft 365 Apps para empresas, la compilación correcta dependerá del canal de actualización de tu organización.

Comprueba si hay actualizaciones de seguridad de Windows: Abre la "Configuración".

Haz clic en "Windows Update".

Selecciona "Buscar actualizaciones".

Instala las actualizaciones de seguridad disponibles.

Reinicia el equipo si se te solicita. A continuación, comprueba si Windows puede recibir actualizaciones para otros productos de Microsoft.

En Windows Update, haz clic en "Opciones avanzadas".

Busca la opción "Recibir actualizaciones para otros productos de Microsoft". Activa esta configuración si está disponible.

Esto permite que Windows reciba actualizaciones para productos de Microsoft compatibles. No obstante, algunas instalaciones de Office reciben actualizaciones a través de servicios independientes o sistemas gestionados por la empresa. Ten en cuenta que consultar únicamente Windows Update no garantiza que se haya instalado la corrección específica para Outlook; verifica Office por separado. También es recomendable realizar una copia de seguridad de los archivos importantes antes de instalar actualizaciones importantes del sistema operativo.

Desconfía de los archivos adjuntos inesperados en Outlook: Un archivo recibido de un remitente desconocido requiere especial precaución, sobre todo si no esperabas recibirlo. Presta atención a los archivos adjuntos con la extensión ".msg", un formato habitual para los mensajes de Outlook guardados. Aunque el formato en sí es legítimo, los atacantes pueden utilizarlo para distribuir este tipo de amenazas. Si un correo electrónico indica que debes abrir un archivo adjunto para revisar una factura o una solicitud urgente relacionada con el trabajo, verifica la información a través de otro canal de confianza. Incluso si el mensaje parece provenir de un compañero de trabajo, conviene analizarlo con detenimiento si la solicitud resulta inusual.

¿Qué hacer si tu correo electrónico ha sido hackeado?

La señal clara de que alguien ha hackeado tu cuenta es no poder iniciar sesión, sin embargo, existen otros indicios, como la aparición de correos electrónicos inesperados o la desaparición de mensajes, algo de lo que quizás te enteres gracias a tus contactos, cambios imprevistos en tu contraseña o en la configuración de la cuenta, o bien, la recepción de alertas por parte de tu propio proveedor de correo electrónico.

Existen varias formas de comprobar si tu cuenta de correo ha sido hackeada. En primer lugar, ejecutar un programa antivirus debería revelar si hay algún software sospechoso presente; probablemente, esta sea la manera más definitiva de realizar la comprobación.

Recuerda que la mayoría de las personas descubren que su cuenta de correo ha sido hackeada al notar que no pueden iniciar sesión con su contraseña actual o al observar que la configuración de su cuenta ha cambiado. También es posible que detectes dispositivos o ubicaciones desconocidos en el registro de actividad de tu cuenta.

Las estafas generadas mediante inteligencia artificial (IA) suponen un desafío mayor para los usuarios, ya que las herramientas de IA son gratuitas y hacen que los fraudes y ciberataques parezcan mucho más legítimos. Anteriormente, un error tipográfico o un formato extraño podían delatar una estafa; sin embargo, la IA permite a los atacantes crear llamadas telefónicas, correos electrónicos y mensajes de texto sumamente realistas. Esto facilita el despliegue de diversas modalidades de fraude, como estafas bancarias, estafas sentimentales o incluso fraudes relacionados con ofertas de empleo.

HVI