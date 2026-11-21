Un sismo de magnitud 6.7 se registró este viernes en Perú, con epicentro a 30 kilómetros al noroeste de Junín, en la región del mismo nombre. El movimiento telúrico ocurrió a las 19:09 horas (tiempo local), de acuerdo con el reporte preliminar.

El temblor tuvo una profundidad de 129 kilómetros y alcanzó una intensidad de V en Junín. Su epicentro se ubicó en las coordenadas 10.97 grados de latitud sur y 76.19 grados de longitud oeste.

Ante este tipo de eventos, las autoridades peruanas recomendaron a la población mantener preparada una mochila de emergencia, identificar las zonas seguras y mantenerse informada a través de los canales oficiales para conocer cualquier actualización.

Luego del sismo, la Embajada de México en Perú publicó un aviso dirigido a los connacionales que se encuentran en ese país, en el que recordó que cuenta con un teléfono de emergencia para brindar orientación en caso de necesitarla.

El número habilitado es +51 987 569 404. Los mexicanos pueden llamar o enviar un mensaje para recibir asistencia. Este contacto también aparece en el directorio oficial de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

Sismo durante visita del Papa León XIV activa las alertas en Perú

El pasado 13 de noviembre, durante la visita del papa León XIV, un sismo de magnitud 5.9 se sintió en el sur de dicho país, sin que se reportaran daños personales ni materiales, según informaron las autoridades.

El movimiento ocurrió a las 11:43 horas (tiempo local), con epicentro en el mar, a 102 kilómetros al oeste de San Juan de Marcona, en la región de Ica, de acuerdo con los registros del Instituto Geofísico de Perú(IGP).

Cabe destacar, que Perú es uno de los países con mayor actividad sísmica debido a su ubicación en el Cinturón de Fuego del Pacífico, una zona caracterizada por una intensa actividad tectónica.

De acuerdo con el IGP, en territorio peruano se registran más de 800 sismos al año. Durante la primera mitad de 2026 se contabilizaron 393 movimientos telúricos, una cifra que refleja la constante actividad geológica del país y la importancia del monitoreo permanente.