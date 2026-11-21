Ensenada y San Diego realizarán un encuentro binacional para documentar las llamadas mareas rey, con el objetivo de generar registros científicos que permitan estudiar los posibles efectos del incremento del nivel del mar y el cambio climático en las zonas costeras.

La actividad se llevará a cabo el próximo 25 de noviembre, de las 07:30 a las 10:00 horas, de manera simultánea en la lengüeta arenosa de Punta Banda, en Ensenada, y en Mission Bay, San Diego.

Durante la jornada, las personas participantes podrán registrar las mareas altas y sumarse a actividades de observación de aves, pintura al aire libre y ejercicios de ciencia comunitaria.

La iniciativa busca involucrar a la población en el monitoreo y conservación de los ecosistemas costeros, además de recopilar información que contribuya al estudio de los cambios que podrían experimentar las costas de la región.

Para conocer más detalles sobre las actividades, la información fue difundida a través de las redes sociales de Pro Esteros A.C.

Información Diego Robles

APG