La literatura independiente y el talento local se reunirán en Ensenada con la segunda edición de La Furia del Libro María Brousse, un encuentro que busca impulsar la lectura y dar espacio a escritores y propuestas editoriales de la región.

La actividad se realizará este sábado 21 y domingo 22 de noviembre en la Plaza Cívica de la Patria, con la participación de editoriales independientes, librerías y artistas locales.

Organizado por el Instituto Municipal de Cultura y Desarrollo Humano de Ensenada (IMCUDHE), el evento contempla presentaciones de libros, talleres, charlas y música en vivo.

La iniciativa busca fomentar el acercamiento a la literatura, promover el trabajo de escritores de la región y ofrecer a la comunidad un espacio para conocer distintas propuestas independientes.

APG