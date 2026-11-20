Padres de familia denunciaron un incidente de riesgo durante el desfile conmemorativo de la Revolución Mexicana en la comunidad de La Luz Palotal, municipio de Córdoba, luego de que la conductora de una camioneta roja presuntamente intentara avanzar entre un contingente de estudiantes de primaria y sus acompañantes.

El hecho quedó registrado en un video grabado por padres de familia y difundido en redes sociales. En las imágenes se observa cómo el vehículo intenta pasar por el espacio donde caminaban alumnos de la escuela primaria 18 de Marzo, así como madres y padres que los acompañaban.

El incidente ocurrió la mañana de este viernes 20 de noviembre, sobre la carretera Camino Real, mientras se desarrollaba el recorrido escolar. De acuerdo con los testimonios, algunos padres confrontaron a la conductora, quien presuntamente continuó su camino y se retiró del lugar.

Hasta el momento no se ha confirmado si hubo personas lesionadas ni si alguna autoridad intervino por estos hechos. Los padres de familia y ciudadanos solicitaron que se investigue lo ocurrido para esclarecer las circunstancias y determinar posibles responsabilidades.