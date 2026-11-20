El partido de la NFL en México 2026 entre los San Francisco 49ers y los Minnesota Vikings se jugará este domingo, y aquellos aficionados que planean asistir deben saber que no habrá estacionamiento en el Estadio Banorte. Por ello, acá te decimos las alternativas que hay para dejar tu carro y llegar al Coloso de Santa Úrsula.

Todo está listo para el regreso de la National Football League a territorio mexicano, tras una ausencia de cuatro años, por lo que hay gran expectativa para este evento en el antes llamado Estadio Azteca, donde se espera una asistencia de 87 mil personas.

Sin embargo, los aficionados que cuentan con boleto deben tomar en cuenta que no podrán estacionar su carro en las inmediaciones del recinto, de ahí que deberán considerar otras opciones para llegar al partido de la NFL en México.

¿Dónde me estacionó si voy a la NFL en el Estadio Banorte?

La NFL y la Secretaría de Movilidad (Semovi) implementarán el servicio de Park & Ride, que es un estacionamiento remoto en diferentes puntos de la CDMX y transporte al estadio. De esta manera, los aficionados podrán dejar su carro en estas ubicaciones y tomar un autobús hacia el Estadio Banorte:

Estadio Olímpico Universitario: $200 MXN (tarifa única de estacionamiento).

Auditorio Nacional: $35 MXN (tarifa única de estacionamiento).

Santa Fe: $35 MXN (tarifa única de estacionamiento).

Plaza Carso: $35 MXN (tarifa única de estacionamiento).

El costo del transporte es de 150 pesos por trayecto y para pagar es necesario contar con una Tarjeta de Movilidad Integrada, la cual se podrá adquirir en alguno de los puntos antes mencionados por 15 pesos.

Es importante señalar que el Estadio Banorte solo contará con estacionamiento para personas con discapacidad que cuenten con su credencial oficial. El acceso será por la Puerta 3 y el personal verificará las credenciales correspondientes para poder acceder.

¿Cómo llegar al Estadio Banorte en transporte público?

La estación Estadio Azteca del Tren Ligero es la más cercana al Estadio Banorte y desde ella se puede acceder al recinto a través de una rampa que conecta con la entrada Oriente.

De acuerdo con la Guía de Accesibilidad del NFL Mexico City Game, se incrementará la frecuencia de las unidades para facilitar los traslados de los aficionados a la llegada y salida del evento.

Además, la Línea 2 del Metro CDMX que conecta con el Tren Ligero ampliará su horario de cierre hasta la 1:30 de la madrugada en apoyo a los asistentes al partido entre 49ers y Vikings.

En caso de que planees utilizar taxi y transporte por aplicación, se asignarán diferentes puntos para el ascenso y descenso de pasajeros. Para Uber son los siguientes:

Cruce de Av. del Imán y Circuito de los Diamantes (lado Poniente del estadio).

Cruce de Av. Santa Úrsula y San Benjamín (lado Norte del estadio).

Calzada de Tlalpan, al norte del estadio.

Calzada de Tlalpan, al sur del estadio.

Mientras que para los taxis tradicionales, se habilitarán cinco sitios en los alrededores del Estadio Banorte, son los siguientes:

Chevrolet Tlalpan.

Av. de las Torres y Acoxpa.

División del Norte y Acoxpa.

IEMS Ricardo Flores Magón.

Luis Murillo y Calzada de Tlalpan.

Con estas opciones, ya puedes darte una idea de dónde estacionarte y cómo llegar al Estadio Banorte en caso de que vayas a asistir al partido de la NFL en México este domingo 22 de noviembre.

PPP