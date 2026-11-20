El Estadio Banorte volverá a vestirse de gala este domingo al ser anfitrión de una experiencia internacional y si no sabes de qué se trata, acá te decimos qué evento hay este 22 de noviembre 2026 en el Coloso de Santa Úrsula.

Este fin de semana, la Ciudad de México será sede de diferentes planes como el desfile militar por el aniversario de la Revolución Mexicana en el Zócalo y el Festival de Música Corona Capital 2026 en el Autódromo Hermanos Rodríguez, en el que se presentarán bandas como Gorillaz, The Strokes, Twenty One Pilots, The xx, entre otros.

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De igual forma, el antes llamado Estadio Azteca recibirá un importante evento deportivo en el que se espera la asistencia de 87,000 aficionados, por lo que habrá cierres y afectaciones viales cerca del recinto ubicado en Calzada de Tlalpan en la alcaldía Coyoacán, al sur de la capital.

¿Qué hay en el Estadio Banorte este domingo?

El Coloso de Santa Úrsula será sede del partido de la NFL en México entre San Francisco 49ers vs Minnesota Vikings, que es uno de los encuentros más esperados de la Semana 11 de la temporada 2026, pues ambos equipos llegan en gran nivel.

Se trata del primer juego de la National Football League en territorio mexicano, luego de una ausencia de cuatro años, y forma parte de la agenda de nueve partidos internacionales, en ciudades como Madrid, París, Múnich, Río de Janeiro, Melbourne, entre otras.

¿A qué hora es el partido de la NFL en México?

El juego en el Estadio Banorte, 49ers vs Vikings, se disputará este domingo 22 de noviembre de 2026 a las 19:20 horas, es decir a las 7:20 de la noche del centro de México. El equipo de San Francisco es el que fungirá como local.

Esta no es la primera vez que los 49ers juegan en México, ya que se han convertido en uno de los equipos tradicionales que vienen al Estadio Azteca. Siendo esta la tercera vez que disputarán un partido de temporada regular en CDMX.

Los 49ers fueron parte de la historia cuando en 2005 jugaron contra los Arizona Cardinals el primer partido internacional de temporada regular de la NFL, mientras que la segunda vez que pisaron territorio mexicano también fue contra los Cardinals en 2022.

Debido al evento de la NFL en el Estadio Banorte, el Metro de la CDMX ampliará su horario de cierre hasta la 1:30 horas en las líneas 1, 2, 3 y 9 para facilitar el traslado de los asistentes al partido entre los 49ers y los Vikings.

PPP