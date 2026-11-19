Falta muy poco para que se lleve a cabo el partido Minnesota vs San Francisco de la National Football League (NFL) en el Estadio Banorte de la CDMX. Es un juego de temporada regular y los fans mexicanos saben que hay mucho en juego, así que esperan un duelo intenso, de poder a poder.

Los 49ers de San Francisco serán locales, porque cuentan con una gran legión de fanáticos en México, así que no hay duda que las gradas del Coloso de Santa Úrsula estarán pobladas de jerseys púrpuras con tonos dorados.

De hecho el mariscal Brock Purdy recordó que ya estuvo en ese estadio hace cuatro años, cuando los Gambusinos le ganaron 38-10 a los Cardenales de Arizona. Y aunque era suplente, se quedó maravillado con el ambiente y apoyo de los seguidores.

"Hace cuatro años estuve en el partido contra Arizona en México. Aunque era suplente, me quedé totalmente impresionado por la cultura y por lo apasionados que son todos los aficionados del equipo”, declaró el ahora quarterback titular de San Francisco.

“Estoy entusiasmado por volver, ahora como titular y contribuir a que nuestro equipo gane", dijo Purdy, pasador de 26 años que comandará el ataque de los 49ers ante los Vikingos este fin de semana.

El partido 49ers vs Vikingos corresponde a la semana 11 de la National Football League (NFL) y se jugará el domingo 22 de noviembre en el Estadio Banorte a las 19:20 horas (tiempo del Centro de México). Si quieres ver gratis el partido, puedes seguirlo a través de la señal de Canal 5.

La ocasión más reciente en la que San Francisco estuvo en México fue el 21 de noviembre del 2022. Entonces el mariscal de campo era Jimmy Garoppolo y guió a los Gambusinos a una victoria de 38-10 ante los Cardenales de Arizona.

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Los fanáticos de los 49ers llegarán desde diferentes partes del país al Estadio Banorte para apoyar a su equipo, que busca sumar su triunfo número 9 de la temporada. Apenas la semana pasada le ganaron 46-40 a los Vaqueros de Dallas, pero los Vikingos serán un rival más complicado.

Hay que señalar que en el partido Minnesota vs San Francisco habrá dos jugadores con sangre mexicana, uno por bando. Fred Warner, linebacker de los 49ers, además de Levi Drake Rodríguez, liniero defensivo de Vikingos.

Ambos atletas nacieron en Estados Unidos, pero tienen familia mexicana. Por ejemplo, el abuelo de Warner nació en Guadalajara. Por ello es que hace cuatro años el liniero salió al Coloso de Santa Úrsula con una bandera de México, lo que causó gran emoción entre los fanáticos.

Levi Drake Rodríguez nació en Georgetown, Texas, pero tiene raíces mexicanas de las que está muy orgulloso. Como él mismo lo ha señalado, es la primera vez que jugará en el país de sus tatarabuelos.

Con información de N+