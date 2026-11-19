Una vez que han terminado las series de cuartos de final de la Liga de Naciones 2026-27, ya se han definido las semifinales del torneo. Los clasificados son México, Estados Unidos, Canadá y Panamá, que están listos para disputar lo dos boletos para la gran final. Estos son los detalles.

México sufrió de más en su serie de cuartos de final ante Jamaica. Apenas el sábado anterior perdía 3-0 ante Jamaica en el Estadio Nacional de Kingston, pero logró reponerse y el partido acabó con el 3-2 que daba esperanza.

En la vuelta, jugada en Monterrey, la Selección Mexicana sacó un apretado triunfo por 1-0 y avanzó a la semifinal de la Nations League 2026-27 de la Concacaf. Gracias al empate global de 3-3, por los goles de visitante, se quedó con el pasaporte al torneo denominado Final Four.

Por su parte, Estados Unidos no tuvo ningún problema para clasificar. En el duelo de ida ante Haití ganó con marcador de 6-0, así que en la vuelta se dio el lujo de usar un cuadro alterno y aún así sacó otra victoria de 2-0 para un global de 6-0 y el boleto a la semifinal.

En el Final Four de la Liga de Naciones Concacaf 2026-27 la primera semifinal será entre mexicanos y estadounidenses, que clasificaron con actualidades muy opuestas: México, bajo el mando del técnico Rafa Márquez, aún no tiene un estilo definido y no juega bien. Estados Unidos tiene buen futbol y un ataque contundente.

Debido al formato del Final Four, los boletos a la final se definen en un solo partido. Así que la semifinal México vs Estados Unidos será el jueves 25 de marzo del 2027 en el Sofi Stadium de Los Ángeles, California.

En otra llave de cuartos de final, Canadá midió fuerzas con Guatemala. El equipo de la hoja de maple ganó 3-2 en el duelo de ida, jugado en casa de los chapines. Y en la vuelta, en Toronto, los canadienses volvieron a triunfar 4-1 para un global de 7-3 en la pizarra.

Mientras que Panamá empató 0-0 en la ida ante Curazao. Y en la vuelta ganó 2-0 para asegurar su clasificación a las semifinales de la Liga de Naciones Concacaf 2026-27, donde se topará con su similar de Canadá.

El partido Canadá vs Panamá también se llevará a cabo el jueves 25 de marzo del 2027, para definir al otro finalista del torneo.

La gran final de la Nations League Concacaf 2026-27 está programada para el domingo 28 de marzo en Sofi Stadium de Los Ángeles, California.

Aún es prematuro hablar de favoritos, pero México deberá mejorar bastante de aquí a marzo. Estados Unidos tiene algo que resolver lo más pronto posible: se acaba de quedar sin entrenador, porque Mauricio Pochettino aceptó la oferta para dirigir al Manchester United, así que necesita llenar esa vacante.

Con información de N+