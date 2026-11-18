Uno de los jugadores mexicanos que mejor momento atraviesa en la actualidad es Julián Quiñones. Luego de firmar una actuación histórica con la selección en el Mundial 2026, donde marcó cuatro goles y se convirtió en el jugador de nacionalidad mexicana con más anotaciones en la historia de las Copas del Mundo, el delantero sigue jugando a gran nivel con su club en Arabia Saudita.

La temporada anterior, Quiñones fue campeón de goleo de la Saudi Pro League, anotando 33 goles en 31 partidos y superando a Cristiano Ronaldo en la batalla por el título goleador. El mexicano se convirtió en pieza clave para el Al Qadisiya y su buen rendimiento lo hizo ser nominado al Balón de Oro 2026, en donde quedó en el lugar 29.

Ahora, el mexicano ha vuelto a ser nominado para un premio individual en el que competirá con Cristiano Ronaldo. Se trata de la gala de los Globe Soccer Awards, unos premios que reconocen a lo mejor del año e incluyen las actuaciones que se dan en el futbol de Medio Oriente.

Julián Quiñones Nominado al Mejor Jugador de Medio Oriente

Gracias a sus buenas actuaciones, Julián Quiñones está entre los nominados en la categoría de Mejor Jugador de Medio Oriente. La lista está compuesta por diez futbolistas que juegan para clubes de la región.

Musab Al-Juwayr

Yassine Bounou

Joao Félix

Sadio Mané

Edouard Mendy

Cristiano Ronaldo

Ruben Neves

Ivan Toney

Julián Quiñones

Soufiane Rahim

La ceremonia de premiación se llevará a cabo el próximo 28 de diciembre de 2026 en los Emiratos Árabes Unidos. Otras categorías que se premiarán son: Mejor Jugador, Mejor Jugadora, Club Varonil, Club Femenil, Mejor Entrenador y Mejor Jugador Emergente. Además, los Globe Soccer Awards también premian al mejor futbolista en cada posición del campo (portero, defensa, mediocampista y delantero).