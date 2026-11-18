Patricia Sotelo pasó 5 años buscando a su hija desaparecida en El Salto, Jalisco, sin embargo, los restos de la joven se encontraban en las instalaciones del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses desde 2021, y su madre nunca fue notificada.

Fanny Areli Quezada Sotelo desapareció el 7 de marzo de 2021, cuando salió de su domicilio en la colonia Parques del Castillo, en El Salto, junto a su novio Pedro Shagala, quien continúa desaparecido. Un mes después, su cuerpo fue localizado en una fosa clandestina.

“Son 5 años que mi mente gira, 5 años que no sabía de mi hija, 5 años que me carcomía el pensar manteniendo una sonrisa para mi familia”, comentó Patricia Sotelo.

La joven fue descrita como una persona sonriente y alegre, quien también luchaba por los derechos de las mujeres. Aproximadamente en abril de 2021, su cuerpo fue encontrado en una fosa clandestina y sus restos fueron llevados a las instalaciones del forense en Tlaquepaque.

Patricia y su familia, quienes habían dejado información genética en el Semefo, nunca fueron informados de la localización de Fanny Areli, por lo que durante años continuaron buscándola.

“Mira, dignamente ya va a tener un lugar dónde descansar. Donde ya no hay maldad, falsedad del mundo. La familia ya podremos ir a platicarle, a rezarle, llevarle flores, sí, la angustia de no saber dónde quedó”, explicó la madre.

Finalmente, la familia de Fanny Areli podrá darle una digna sepultura, ya que sus restos les fueron entregados.