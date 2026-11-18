El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, informó que Rafael ‘N’, alias el ‘R2’, será dado de alta del Antiguo Hospital de Guadalajara una vez que así lo decida el médico especialista de la Fiscalía General de la República (FGR).

Lemus Navarro agregó que hasta el momento, por parte del Antiguo Hospital Civil de Guadalajara, no se ha solicitado que el ‘R2’ sea movido de este complejo hospitalario, ya que tiene que ser manejado bajo criterio médico.

“Es una situación de que cuando el especialista de la FGR dé de alta a esta persona será trasladado, pero este es con un criterio médico.

Cabe mencionar que este 18 de noviembre se espera que inicie una audiencia virtual para el ‘R2’, ya que debido a su estado de salud, no se encuentra en condiciones para abandonar el hospital y presentarse a un juzgado.

El 11 de noviembre se intentó realizar la primera audiencia virtual, sin embargo, el ‘R2’ se encontraba somnoliento debido a la administración de medicamentos, por lo que fue suspendida.

Rafael ‘N’ recibió disparos en el abdomen, lo que le perforó el colon, por lo que se encuentra delicado de salud.