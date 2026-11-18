La Nochebuena es una de las plantas más representativas de la temporada navideña; sin embargo, uno de sus rasgos más conocidos es también una de las confusiones más comunes: las estructuras rojas que destacan en la planta no son sus flores, sino hojas modificadas llamadas brácteas.

De acuerdo con información de Ciencia UNAM, estas estructuras suelen confundirse con los pétalos debido a su color y tamaño, pero su función es proteger las pequeñas flores que se encuentran en el centro de la planta.

Las verdaderas flores de la Nochebuena son pequeñas y se agrupan en una estructura conocida como ciatio, ubicada en el centro de las brácteas. A diferencia de la imagen tradicional que tenemos de una flor, estas estructuras no tienen pétalos.

La Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) también explica que las brácteas rodean las flores y pueden adquirir tonalidades rojas o blanquecinas durante la temporada invernal.

¿Por qué la Nochebuena es roja?

El color rojo que caracteriza a muchas de estas plantas corresponde precisamente a sus brácteas. Aunque es la tonalidad más conocida, no es la única que existe.

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural señala que también hay variedades de Nochebuena con brácteas blancas, rosas, amarillas y marmoleadas. De acuerdo con la dependencia, alrededor del 90 por ciento de las variedades son de color rojo.

La planta, cuyo nombre científico es Euphorbia pulcherrima, es originaria de México y también es conocida por su nombre en náhuatl, cuetlaxóchitl.

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) documenta que la Nochebuena silvestre crece en México y parte de Guatemala, mientras que su cultivo ornamental se ha extendido a distintas regiones del mundo.

Así, aunque popularmente se le conoce como flor de Nochebuena, la parte que le da su característico aspecto navideño no son sus pétalos, sino un conjunto de hojas modificadas que rodean sus verdaderas flores.