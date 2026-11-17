Luego de que se registrara un incendio en las instalaciones de una planta de Ternium, en San Nicolás de los Garza, Nuevo León, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) clausuró de manera temporal el área denominada 'Decapado 2'. La dependencia también ordenó medidas para investigar las causas del fuego y determinar si hubo afectaciones al medio ambiente.

Esta área era utilizada para limpiar láminas de acero mediante ácido clorhídrico, una sustancia que permite retirar la capa de óxido que se forma durante el proceso de fabricación. Durante una inspección realizada del 13 al 15 de noviembre, personal de la Profepa encontró rastros de hollín en el techo, daños en la estructura y la destrucción parcial de una parte central de la nave industrial.

Los inspectores también detectaron que el fuego alcanzó el equipo encargado de controlar las emisiones contaminantes. En el lugar también encontraron líquidos acumulados qu no fueron identificados. Tras esto, la Profepa pidió realizar análisis de laboratorio, limpiar la zona, acreditar el manejo adecuado de los productos y entregar los resultados de las investigaciones sobre las causas del incendio.

Parques y Vida Silvestre de Nuevo León también acudió a las instalaciones de la planta industrial de siderúrgica para realizar una inspección y solicitar información sobre las causas del incendio, las sustancias involucradas y las emisiones generadas. La dependencia también realizará evaluaciones para identificar posibles afectaciones a la flora, fauna, suelo y ecosistemas del Cerro del Topo Chico, el cual se encuentra cerca de este punto.

La autoridad estatal mencionó que en caso de comprobarse daños ambientales relacionados con el incendio, se iniciarán los procedimientos legales correspondientes para determinar responsabilidades y exigir la reparación de las afectaciones. Luis Herrera, director de Parques y Vida Silvestre de Nuevo León, señaló que agotarán las instancias administrativas y legales a su alcance para investigar posibles daños al Cerro del Topo Chico.

DAGM