Aunque el Delfinario Sonora se encuentra suspendido por disposición de autoridades federales, tras la muerte del ejemplar Moana en octubre pasado, en los próximos días podrá continuar operando, informó Carlos Ernesto Zatarain González.

El titular de la Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del Estado de Sonora, Cedes, refirió que el lugar fue intervenido por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Profepa, y realizó algunas observaciones que deben ser subsanadas.

“Derivado del fallecimiento de Moana se revisó todo, desde la calidad del agua, también las mismas instalaciones, hay algo muy importante que tenemos nosotros que cumplir, que es hacer un lugar de cuarentena para los delfines y eso obviamente que nos va a llevar un poquito más de tiempo, porque tiene su costo y ahorita estamos viendo el tema de los recursos; pero todo lo demás son cuestiones de observaciones que no impiden que pronto podamos volver a abrir”.

El comisionado de la Cedes dijo que, si bien la Ley de Mamíferos Marinos prohíbe delfines, focas y lobos marinos en cautiverio, dijo que algunos artículos transitorios periten la operación de delfinarios con fines terapéuticos.

“Es muy clara la ley que aprobó el Congreso de la Unión, que ya no puede haber reproducción en cautiverio de delfines, de mamíferos marinos, pero que si pude seguir haciendo las actividades con los mamíferos marinos que actualmente están en cautiverio; tenemos convenios con el DIF Sonora para delfinoterapias que han sido muy importantes para las familias”, dijo el comisionado.