La flor de Nochebuena es una de las plantas más representativas de la temporada navideña en México. Su característico color rojo, así como sus variedades blancas, rosas y amarillas, la convierten en un elemento habitual para decorar casas, oficinas y espacios públicos. Sin embargo, para mantenerla en buenas condiciones durante más tiempo, es importante conocer qué tipo de iluminación necesita y dónde conviene ponerla.

Una de las dudas más frecuentes sobre sus cuidados es si debe permanecer bajo el sol o en la sombra. Aunque esta planta necesita luz natural para desarrollarse, la exposición directa a los rayos solares puede afectar su apariencia, especialmente cuando se encuentra en una maceta dentro de casa.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. ¿Cómo se Cultiva la Nochebuena? Productor Explica Proceso de la Flor Navideña

De acuerdo con información de la Universidad de Maryland, las Nochebuenas deben colocarse en espacios con abundante luz natural, pero sin recibir directamente los rayos del sol.

¿Cuál es el mejor lugar para poner una flor de Nochebuena?

La Universidad Estatal de Colorado explica que la planta de Nochebuena necesita al menos seis horas diarias de luz natural indirecta. También advierte que la exposición directa al sol puede hacer que sus brácteas pierdan intensidad en su coloración.

Las brácteas son las hojas modificadas que adquieren tonalidades rojas, blancas o rosadas y que comúnmente se confunden con los pétalos de la flor. En realidad, las flores verdaderas son pequeñas estructuras que se encuentran en el centro de estas hojas.

Por otra parte, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) señala que las poblaciones silvestres de Nochebuena crecen en ambientes donde predomina la sombra, pues el sol directo puede provocar que se sequen.

El sitio ideal para colocar una Nochebuena es cerca de una ventana que permita la entrada de luz natural, pero donde no reciba directamente el sol.

También puede permanecer en una terraza, patio o balcón que cuente con sombra y buena iluminación durante el día. Lo importante es evitar los rincones oscuros, ya que la falta de luz puede afectar el desarrollo y la conservación de sus hojas.

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