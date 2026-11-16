Fue localizado el cadáver de una persona en la comunidad de Santa Justina Ecatepec, perteneciente al municipio de Ixtacuixtla, Tlaxcala.

Elementos de Seguridad Pública se trasladaron a la calle Bicentenario luego del reporte de vecinos quienes advirtieron la presencia de un cadáver.

Policías Municipales de Ixtacuixtla fueron los primeros respondientes, así como paramédicos quienes confirmaron que un hombre ya no contaba con signos vitales.

Una motocicleta fue abandonada a un costado del cadáver por lo que la unidad quedó asegurada la mañana de este lunes.

Peritos del Instituto de Ciencias Forenses (INCIFO) del grupo de Homicidios Dolosos arribaron al punto debido a que la víctima presentaba lesiones de arma blanca en el tórax.

Las diligencias tardaron varias horas por lo que el paso a las actividades agrícolas en la zona fue interrumpido.

La Fiscalía General de Justicia del estado de Tlaxcala (FGJ) inició la investigación por el homicidio del hombre de aproximadamente 45 años quien permanece en calidad de desconocido.

Con información de N+

JAPR