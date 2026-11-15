Matan a Regidora de Texhuacan y a su Esposo en Ataque Armado en Veracruz

Fue asesinada la regidora única de San Juan Texhuacan y su esposo dirigente municipal del PRI, en un ataque armado a plena luz del día en Veracruz.

Sujetos dispararon contra Juana Tzanahua, regidora única del municipio de San Juan Texhuacan. En el atentado, se confirmó también el fallecimiento de su esposo Gervacio Hernández excandidato del PRI a la alcaldía.

El ataque se registró la tarde del sábado sobre el camino de terracería que va hacia las comunidades de Apoxteca y Aticpac,

De acuerdo con los primeros reportes, la pareja viajaba a bordo de un automóvil blanco, acompañada de otra mujer, cuando fue interceptada por hombres armados que dispararon en repetidas ocasiones contra la unidad.

En la agresión también resultó lesionada Isaura Chipahua Cuahutzihua, quien recibió atención médica.

Elementos policiacos y personal de la Fiscalía General del Estado acudieron al sitio para realizar las diligencias correspondientes e iniciar las investigaciones. Hasta el momento no se ha informado sobre personas detenidas.

Tras los hechos, el PRI en Veracruz condenó el ataque y exigió a las autoridades esclarecer el doble homicidio, identificar a los responsables y llevarlos ante la justicia.

Mientras tanto, el ayuntamiento de Texhuacan emitió un pronunciamiento en sus redes sociales.

Sobre el ataque armado, autoridades detallaron que ya se encuentran realizando las investigaciones correspondientes la Fiscalía General del Estado. Aún no se ha informado sobre móvil del ataque armado.