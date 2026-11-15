Homicidios

Matan a Regidora de Texhuacan y a su Esposo en Ataque Armado en Veracruz

Juana Tzanahua y Gervacio Hernández fueron privados de la vida por sujetos armados mientras iban en su auto

Asesinan a Regidora de San Juan Texhuacan y a su Esposo en Ataque Armado en VeracruzLa pareja iba en su auto cuando fueron atacados con armas de fuego. Foto: Miguel Montes de Oca

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Doble homicidio en Veracruz: La regidora de San Juan Texhuacan y su esposo son asesinados a plena luz del día. La Fiscalía ya investiga. Conoce más sobre este caso.

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