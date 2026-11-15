El 'R2' Continúa Hospitalizado en Guadalajara tras Una Semana de su Detención

Rafael 'N' continúa internado en el Antiguo Hospital Civil de Guadalajara a una semana de su captura en la colonia Vallarte Norte, al interior de un restaurante donde fueron detenidas otras 20 personas.

La información más reciente que se tiene acerca del estado de salud del 'R2, por parte de las autoridades médicas, es que el 'R2' continúa delicado y permanece en el área de terapia intensiva, por lo que se está analizando si este 15 de noviembre se pueda llevar a cabo su audiencia de manera remota.

Fue el 11 de noviembre cuando se intentó realizar la audiencia del 'R2', sin embargo, debido a los analgésicos que se le estaban administrando, el proceso fue suspendido, ya que Rafael 'N' se encontraba somnoliento.

Mientras tanto, de los 20 detenidos el día de la captura del 'R2', 15 de ellos llevan su proceso bajo libertad, sin embargo, el total de los detenidos tendrán que presentarse a una audiencia de vinculación a proceso este 15 de noviembre.

Cabe señalar que la audiencia de vinculación a proceso de los 20 detenidos estaba programada para las 11:00 de la mañana pero se dio a conocer que se aplazó y se espera que en las próximas horas dé inicio.