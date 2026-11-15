Seguridad

El 'R2' Continúa Hospitalizado en Guadalajara tras Una Semana de su Detención

Rafael 'N' sigue internado en el Antiguo Hospital Civil, en Jalisco; su estado de salud es delicado y las autoridades médicas analizan si podría llevarse a cabo su audiencia

RDEl 'R2' continúa hospitalizado en el Anitguo Hospital Civil de Guadalajara. Foto: SSPC

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Rafael 'N', conocido como 'R2', sigue en estado delicado en el Antiguo Hospital Civil de Guadalajara

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