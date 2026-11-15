Así es la Corona de Miss Universo 2026 que Entregará Fátima Bosch: De Diamantes y Oro Blanco

La corona “El Resplandor del Legado Eterno” está lista para brillar en la próxima ceremonia de Miss Universo el 24 de noviembre en Puerto Rico; se trata de la pieza de alta joyería que recibirá la nueva ganadora del certamen de manos de la reina vigente, la mexicana Fátima Bosch.

Está elaborada en oro blanco de 18 quilates y adornada con 3 mil 150 diamantes de talla grande. Aquí te contamos sobre cada uno de sus detalles y significado.

"Esta corona es un tributo a nuestra historia, pero aún más importante, celebra a las mujeres que han llevado nuestro título, sus historias, su impacto global y las nuevas generaciones que continuarán con ese legado", dijo Ronald Day, CEO de la organización Miss Universo en un comunicado.

Detalles de la nueva corona

La nueva corona “El Resplandor del Legado Eterno” fue creada por el reconocido diseñador George Wittels, con la colaboración de Maison d’OR, una casa privada de alta joyería con sede en París.

Su diseño rinde homenaje a las mujeres que han formado parte de Miss Universo y simboliza la evolución del certamen a lo largo de siete décadas y media.

Entre los elementos más distintivos están sus tres diamantes principales, que representan el pasado, presente y futuro de Miss Universo.

Diamante central: Es el más prominente de la pieza, simboliza el futuro y las nuevas generaciones de mujeres que continuarán construyendo el legado del certamen. Está ubicado debajo de la emblemática estrella de la organización, y representa la unión entre su trayectoria y la nueva era del certamen.

Diamante de la izquierda: Honra a las mujeres que durante 75 años han abierto caminos y dejado su huella en la ceremonia.

Diamante de la derecha: Celebra a quienes hoy continúan inspirando y transformando sus comunidades.

Rumbo a Miss Universo 2026

La gran final del certamen de belleza se llevará a cabo el próximo martes, 24 de noviembre, en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot.

Previo a ello, la corona “El Resplandor del Legado Eterno” fue presentada en 'The Miss Universe Experience', ubicado en el centro comercial Plaza Las Américas, en San Juan.

Al evento acudieron invitadas especiales que han formado parte de la trayectoria del certamen, así como de las delegadas oficiales de esta edición.

"Queríamos conmemorar nuestro aniversario con una pieza que honre nuestra trayectoria y la nueva era de Miss Universo", expresó Ronald Day.

La joya fue revelada en un espacio que exhibe otras 18 coronas emblemáticas, junto a recuerdos y piezas memorables de distintas ediciones de Miss Universo.

SPB