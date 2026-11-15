Sociedad

Así es la Corona de Miss Universo 2026 que Entregará Fátima Bosch: De Diamantes y Oro Blanco

Entérate aquí de los detalles de la joya, denominada “El Resplandor del Legado Eterno”

Corona 'El Resplandor del Legado Eterno', con 3 mil 150 diamantes, que tendrá la nueva Miss Universo 2026. Foto: EFECorona 'El Resplandor del Legado Eterno', con 3 mil 150 diamantes, que tendrá la nueva Miss Universo 2026. Foto: EFE

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+