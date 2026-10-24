Últimos Días con la Corona: ¿Cuándo Termina Reinado de Fátima Bosch y Hay Nueva Miss Universo?

Comenzó la cuenta regresiva para la próxima edición de Miss Universo. En tan solo unas semanas será la final en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot.

Este próximo mes de noviembre, el concurso Miss Universo celebrará su 75 aniversario, donde se prevé que hasta 120 concursantes de diferentes países compitan por la corona de este 2026, en un evento que definirá a la sucesora de la mexicana Fátima Bosch.

¿Qué día será Miss Universo 2026?

Los preparativos están en marcha con diferentes fechas clave para este certamen. Desde el próximo 8 de noviembre se realizará la reunión oficial de las candidatas y con ello arranca la etapa final con ensayos y actividades en grupo antes de la gran final.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Video del Momento en que Se Desvanece Fátima Bosch: ¿Qué le Pasó a Miss Universo 2025?

Rumbo a los últimos eventos, las tres fechas más importantes son:

21 de noviembre, fecha en la que será el concurso de trajes típicos.

22 de noviembre, día de la competición preliminar.

24 de noviembre, fecha de la competencia final.

¿Cuándo acaba el reinado de Fátima Bosch?

La reina de belleza originaria de Tabasco recibió su corona el 20 de noviembre de 2025 en Tailandia y prácticamente la entregará un año después, el próximo 24 de noviembre de 2026, cuando se anuncie a la nueva ganadora.

Con esto, Fátima Bosch terminará un reinado de 368 días, siendo la cuarta mexicana que ostenta este título después de Lupita Jones (Baja California), Ximena Navarrete (Jalisco) y Andrea Meza (Chihuahua).

Mientras tanto. México se alista para la siguiente edición con una nueva representante. Será María Vargas, representante de Jalisco, quien buscará la quinta corona para el país tras su triunfo en Miss Universo México en Los Cabos.