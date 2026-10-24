Entretenimiento

Últimos Días con la Corona: ¿Cuándo Termina Reinado de Fátima Bosch y Hay Nueva Miss Universo?

El reloj corre de cara a la final de Miss Universo 2026, evento en el que se definirá a la sucesora de la mexicana Fátima Bosch

Fatima Bosch, Miss Universo 2025Foto: Reuters

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

¡La cuenta atrás ha comenzado! Miss Universo 2026 se acerca y Fátima Bosch entregará su corona. ¿Quién será la nueva reina? Descúbrelo en el 75 aniversario del certamen.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+