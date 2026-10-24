Recomendaciones para Ver el Fin de Semana en ViX: Mi Casa No Es Tu Casa

Si en este fin de semana prendes el televisor y no te decides para ver algo, no te preocupes, te traemos unas recomendaciones para que puedas disfrutar desde la comodidad de tu casa.

Comenzamos con Gigantes con Don Francisco, quien regresa para reencontrarse con figuras latinas en conversaciones íntimas, música, juegos, premios y sorpresas.

Seguimos con Mi casa no es tu casa, una película de comedia, que cuenta la historia de Facu y Santi que no están de acuerdo que su madre tenga un novio nuevo y quieran vivir juntos. Ellos unen fuerzas para desterrar al enemigo de su casa y de la vida de su madre.

Por último, Hotel todo incluido, una serie de comedia y fantasía en la que Sebastián busca una oportunidad. Consigue ser gerente del Hotel Amalaya del Río para salvarlo y recibe el poder de cumplir los deseos de sus huéspedes.

Además, puedes ver un amplio catálogo en programas de deportes, como los partidos de la Liga MX, el reality ¿Quién es la Máscara?, así como los noticieros de N+, documentales, novelas y mucho más.

Ingresa a ViX y pasa un gran fin de semana con el contenido que tiene para ti.

Con información de ViX.

LECQ