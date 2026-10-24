Internacional

Alberga el Zoológico de Guadalajara a Rinocerontes Blancos Procedentes de Francia

México se integró al programa que busca preservar al rinoceronte blanco del sur, garantizar su reproducción, y evitar que suceda lo mismo que con el del norte, del que solo quedan 2 ejemplares

Rinoceronte blanco del sur a su llegada al Zoológico de Guadalajara.Rinoceronte blanco del sur a su llegada al Zoológico de Guadalajara. Foto: Facebook @zoologicogdl

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