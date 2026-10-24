Alberga el Zoológico de Guadalajara a Rinocerontes Blancos Procedentes de Francia

Desde esta semana, el Zoológico de Guadalajara alberga cuatro ejemplares de rinoceronte blanco, procedentes de Francia, como parte de un proyecto internacional para preservar esta especie africana prácticamente amenazada.

Los rinocerontes ya se encuentran en cuarentena y adaptación antes de ser exhibidos.

El rinoceronte blanco “Wami” dejó el martes el Zoológico de París, para su traslado al Zoológico de Guadalajara, en México, en un vuelo de 35 horas, que previamente requirió delicadas maniobras para colocarlo en un contenedor adaptado.

Al respecto Alexis Lécu, director científico del Zoológico de París, indicó:

“Fue estresante para todo el mundo, es un animal que pesa 2.4 toneladas con una fuerza colosal”.

México se integró al programa que busca preservar al rinoceronte blanco del sur, garantizar su reproducción bajo cuidado profesional, y evitar que corra con la misma suerte que los rinocerontes blancos del norte, de los que solo quedan dos ejemplares hembras en África.

“Hemos empezado a trabajar de forma más amplia con nuestros colegas al otro lado del Atlántico para maximizar la diversidad genética”, señaló Alexis Lécu.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Zoológico de Guadalajara Alberga 4 Rinocerontes Blancos Procedentes de Francia

Actualmente, existen 326 rinocerontes blancos en los 83 parques de la Asociación Europea de Zoos y Acuarios, con entre 5 y 10 nacimientos al año y esperanza de vida en cautividad de entre 35 y 40 años.

En la naturaleza quedan 15 mil 700 individuos del segundo mamífero terrestre más grande del mundo en 5 o 6 países africanos, amenazados por la caza ilegal y la reducción de hábitat.

Por su parte Luis Soto, director del Zoológico Guadalajara, aseguró:

“Para el zoológico es un orgullo poder recibir a estos cuatro rinocerontes blancos en sus instalaciones, por la representación de nuestro continente, de México a través de Guadalajara en este programa de conservación”.

“Salma”, “Moana”, “Lewa” y “Wami”, tres hembras y un macho de entre 4 y 15 años, vivirán ahora en el zoológico jalisciense, elegido por su clima templado de 21 grados promedio en el año.

“Si tenemos poblaciones nuevas de rinocerontes blancos, estaría padrísimo, pero la conservación indirecta, hacemos mucha investigación al respecto”, mencionó Montserrat Carrazco, veterinaria responsable.

Con información es de N+ Guadalajara.

LECQ