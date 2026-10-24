Sociedad

Mujer Muerde a Policía de Tránsito en CDMX para Evitar Retiro de Placa Vehicular

Los hechos ocurrieron en la alcaldía Venustiano Carranza; la mujer fue presentada ante el Ministerio Público

Mujer muerde a policía para evitar infracción en la CDMXMujer muerde a policía para evitar infracción en la CDMX. Foto: SSC CDMX

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