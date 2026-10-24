Mujer Muerde a Policía de Tránsito en CDMX para Evitar Retiro de Placa Vehicular

Con el fin de evitar una sanción tras haber cometido una infracción en calles de la alcaldía Venustiano Carranza, una mujer mordió en un brazo a un oficial de la Subsecretaría de Tránsito de la Policía capitalina.

Luego de la agresión, la infractora fue detenida por elementos policiacos y presentada ante el agente del Ministerio Público para deslindar responsabilidades.

De acuerdo con lo hechos, los oficiales realizaban un operativo para recuperar vialidades sobre la avenida Eduardo Molina, en la colonia Del Parque.

Durante las labores de revisión, un policía pretendía retirar la placa de circulación de un vehículo que estaba estacionado en doble fila, en infracción al Reglamento de Tránsito de la capital mexicana.

Fue en ese momento que la dueña del auto se abalanzó sobre el oficial y lo mordió en uno de los brazos, por lo que después fue detenida para su posterior presentación.

"Por lo anterior, con apoyo del personal operativo que se encontraba en el lugar, la mujer fue detenida, informada de sus derechos de ley y presentada ante el agente del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica", señala el comunicado oficial.

Con información de N+

ICM