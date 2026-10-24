Internacional

Aviones de la Fuerza Aérea Filipina Chocan en Pleno Vuelo; Mueren 4 Pilotos

Las naves cayeron dentro del perímetro de una base militar al sur de Manila sin que se reportaran heridos en tierra

La colisión de dos aviones militares en pleno vuelo dejó 4 muertosLa colisión de dos aviones militares en pleno vuelo dejó 4 muertos. Foto: Facebook | piopaf

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