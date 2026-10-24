Aviones de la Fuerza Aérea Filipina Chocan en Pleno Vuelo; Mueren 4 Pilotos

Cuatro elementos de la Fuerza Aérea de Filipinas murieron tras el choque de dos aviones militares durante un vuelo de entrenamiento, informaron las autoridades castrenses de ese país.

Los hechos ocurrieron este sábado cuando las naves se estrellaron en una base aérea al sur de Manila, lo que causó el fallecimiento de los cuatro pilotos abordo.

"La Fuerza Aérea Filipina honra el servicio y el sacrificio de nuestros aviadores caídos y se está coordinando con sus familias enlutadas para brindar la asistencia necesaria", publicó la dependencia en redes sociales.

Los dos SF-260 colisionaron cuando volaban a baja altitud el viernes por la tarde y se estrellaron en la Base Aérea Fernando, en la ciudad de Lipa, en la provincia costera de Batangas, al sur de la capital.

En videos publicados en redes sociales, se observa el momento del accidente, ocurrido a las 3:51 de la tarde (hora local), en el que no hubo heridos en tierra, añadieron las autoridades.

La fuerza aérea no ofreció más detalles acerca de la colisión en el aire. Uno de los aviones biplaza cayó cerca de los barracones del personal militar en la base.

La fuerza aérea dijo que ha inmovilizado temporalmente todos sus demás SF-260 -adquiridos a Italia- mientras se lleva a cabo una investigación. No precisó cuántos de estos aviones quedaban en la fuerza aérea.

El accidente supuso un revés para el ejército filipino, que carece de financiación suficiente para adquirir este tipo de aeronaves, lo que complica ahora su intento por modernizar a su fuerza aérea, la armada y al ejército.

El siniestro y la falta de presupuesto se da en medio del combate con insurgencias comunistas y musulmanas con décadas de antigüedad y disputas territoriales cada vez más hostiles con Beijing en el mar de China Meridional.

Con información de N+

ICM