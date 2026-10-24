INE Colaborará con la ASF en Investigación por Posible Uso Indebido de Recursos

La presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE) informó que colaborará con la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en la investigación que abrió de oficio contra el organismo por el posible uso indebido de recursos, señaló en un comunicado.

"El INE colaborará con la ASF en todo lo que requiera, igual que su Órgano Interno de Control, al que ya se remitieron los antecedentes".

La víspera, la ASF indagará el posible uso indebido de recursos públicos en el INE, los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES), así como empresas, personas servidoras públicas y proveedores que se encuentren relacionados.

De acuerdo con la Auditoría, hay elementos e indicios relacionados con irregularidad en diversas contrataciones, posibles conflictos de interés, que involucran a la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, colusiones y triangulación de recursos.

Frente a este anuncio, la presidencia del INE reconoció la fortaleza de las instituciones y señaló que los contrapesos democráticos funcionan cuando un órgano autónomo es fiscalizado por otro organismo del Estado.

Recordó que la misma presidencia del órgano electoral solicitó una auditoría a los procesos de licitación del INE, por lo que la investigación, apuntó, se "recibe con respeto y la considera coherente con lo que ella misma solicitó".

Agregó que la presidencia del INE está a favor de que se investigue a fondo, conforme a derecho y con pleno respeto al debido proceso. Y pidió que cada expediente se revise en su contexto, con base en documentación y evidencia, y las "responsabilidades que existan deben determinarlas las autoridades competentes".

Y recalcó: "Ningún proceso de contratación, persona servidora pública ni proveedor está por encima de la ley".

En el comunicado, la presidencia detalló que "se ha conducido con probidad y dentro de las facultades que le confieren la Constitución y la ley. Su convicción es clara: la transparencia no se declara, se demuestra".

Como parte de las medidas que tomará el organismo en este momento estará el lanzamiento del micrositio 'INE siempre a la vista, contigo en cada paso', que estará listo en breve para que la ciudadanía también pueda consultar las contrataciones, montos, proveedores y documentos que "respaldan cada etapa".

Al final, envió un mensaje a la planta trabajadora del INE, a la que pidió seguir trabajando con entrega y rigor; así como a la ciudadanía, con la que se comprometió a seguir cumpliendo con su "mandato constitucional: organizar elecciones libres, auténticas y periódicas, con certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad".

Esta polémica en el seno del INE ocurrió luego de una serie de reportajes que documentaron posible conflicto de interés entre empleados cercanos a Taddei y empresas contratistas del Instituto.

En ellos, se cuestiona a la consejera presidenta por favorecer a determinadas empresas y contratistas proveedores de insumos que incluso, aseguraron los reportes periodísticos, han trabajado como empleados cercanos a ella, desde choferes hasta un exdirector ejecutivo de administración.

Con información de N+

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