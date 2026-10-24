Política

INE Colaborará con la ASF en Investigación por Posible Uso Indebido de Recursos

La presidencia del organismo reconoce la investigación de oficio que abrió la Auditoría contra el Instituto

Edificio central del Instituto Nacional Electoral (INE)Edificio central del Instituto Nacional Electoral (INE). Foto: Cuartoscuro | Archivo
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