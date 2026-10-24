Se Sindicalizan Animadoras de los Cowboys tras Años de Lucha por Mejores Salarios

En un comunicado conjunto el equipo de la NFL, Vaqueros de Dallas, acordó reconocer a la Dallas Cowboys Cheerleaders Association como la organización representante de negociación colectiva de uno de los grupos más famosos de animadoras en el deporte profesional.

Esta medida llega luego de años en los que las animadoras han peleado por aumentos salariales.

En el comunicado se indica:

"Las Dallas Cowboys Cheerleaders son una parte distinguida de la organización de los Cowboys, profundamente respetadas por el talento y la dedicación que demuestran".

Y agrega:

"Siguen siendo una de las oportunidades más codiciadas para bailarinas talentosas en todo el mundo".

El primer grupo de animadoras en sindicalizarse fue el de las Buffalo Jills, de los Bills de Buffalo.

En 1995 las Jills obtuvieron un fallo de la Junta Nacional de Relaciones Laborales que les permitió formar la National Football League Cheerleaders Association. Luego votaron para afiliarse a ella.

El grupo se disolvió luego de una demanda de 2014 presentada por exintegrantes de las Jills, quienes afirmaron que trabajaron cientos de horas gratis y que fueron sometidas a tocamientos indebidos y a comentarios sexuales.

Con información de AP.

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