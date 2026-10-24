Deportes

Se Sindicalizan Animadoras de los Cowboys tras Años de Lucha por Mejores Salarios

El equipo de los Vaqueros de Dallas acordó reconocer a la Dallas Cowboys Cheerleaders Association como la organización representante de negociación colectiva de las animadoras

Animadoras de los Vaqueros de Dallas.Foto: IMAGN IMAGES vía Reuters Connect

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