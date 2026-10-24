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¡Se le Niega el Empate al Atlante ante San Luis! Falla Penal de Último Minuto

En el otro duelo del viernes, la noticia fue que Bravos de Juárez no perdió y saca un punto de su visita al Necaxa

Luis Calzadilla, mediocampista del Atlante, lamenta la derrota de su equipoLuis Calzadilla, mediocampista del Atlante, lamenta la derrota de su equipo ante San Luis. Foto: Cuartoscuro

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