¡Se le Niega el Empate al Atlante ante San Luis! Falla Penal de Último Minuto

La jornada 14 del Torneo Apertura de la Liga MX dio inicio este viernes con dos partidos de equipos de media tabla para abajo, con saldo de una victoria y un empate.

En el más interesante de los duelos, Potros de Hierro del Atlante recibió en el Estadio Banorte al Atlético San Luis, equipo que se llevó los tres puntos de visitante al vencer por la mínima a los azulgranas.

El gol del encuentro fue obra de Benjamín Galdames, a los 59 minutos, quien le dio el triunfo a los potosinos, que todavía buscan meterse a la liguilla, al mantenerse en el décimo sitio de la general, con 19 puntos.

Atlante tuvo el empate casi al final del partido, pero el paraguayo Walter Clar desaprovechó el penal marcado: primero, el arquero Gibrán Lajud atajó su flojo disparo y en el contrarremate estrelló la de gajos en el travesaño.

Con el resultado, el cuadro capitalino se quedó con 14 unidades, en la décimo quinta posición de la tabla general, y con tres partidos todavía por disputarse en el presente torneo.

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Respecto al partido disputado en el Estadio Victoria de Aguascalientes, que enfrentaba a los dos peores equipos del torneo, Necaxa no pudo ante Bravos de Juárez.

En los minutos finales del duelo, Lucas Martínez (81') dio la igualada a los de la frontera; mientras que Owen González, a los 26 minutos, había adelantado a los hidrorrayos.

El empate permitió que el Necaxa llegara a 10 puntos, para mantenerse en el casillero 17 de la general; mientras que Juárez acumuló su quinta unidad, para quedarse en el fondo del torneo.

Con información de N+

ICM