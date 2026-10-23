Deportes

Suspenden por Dopaje a Peres Jepchirchir, Maratonista y Campeona Olímpica

La atleta keniana de 33 años ganó en agosto pasado el Maratón de Sidney, en Australia, pero ahora enfrenta una dura sanción. Esto es lo que sabemos

Los organizadores del Maratón de Sídney están muy decepcionados por el dopaje de Jepchirchir.Los organizadores del Maratón de Sídney están muy decepcionados por el dopaje de Jepchirchir. Foto: Reuters

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