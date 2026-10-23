Suspenden por Dopaje a Peres Jepchirchir, Maratonista y Campeona Olímpica

La campeona olímpica y mundial Peres Jepchirchir fue suspendida luego de que dio positivo en una prueba antidopaje de la sustancia prohibida EPO. La Unidad de Integridad del Atletismo informó que el caso de la atleta keniana está bajo investigación.

La AIU (por sus siglas en inglés), que investiga el dopaje en el atletismo en nombre del World Athletics, que es el organismo rector de este deporte, publicó en su cuenta de X que "una muestra fuera de competición, recogida en Kenia antes de su reciente victoria en el Maratón de Sídney, arrojó un resultado analítico adverso por EPO".

Precisamente la corredora de 33 años fue quien ganó esa competencia realizada en agosto pasado, en Australia. Fue otro logro en una brillante carrera que incluye triunfos en el Maratón de Nueva York de 2021, el Maratón de Boston de 2022 y el Maratón de Londres de 2024. Por ello es que actualmente se ubica en el luigar 5 en el ranking mundial del maratón femenino.

Hay que recordar que Peres Jepchirchir ganó el oro del maratón femenino en los Juegos Olímpicos de Tokio en 2021. También se quedó con el título mundial en el 2025. Antes, hizo historia cuando batió el récord mundial de medio maratón en 2017 mientras se encontraba en las primeras etapas del embarazo, según el organismo rector World Athletics.

Por medio de un comunicado, los organizadores del Maratón de Sídney señalaron que estaban "extremadamente decepcionados" al enterarse de la suspensión de Jepchirchir.

Y agregaron que "Jepchirchir tiene derecho al debido proceso, y no haremos más comentarios sobre el caso hasta que ese proceso haya concluido. Nuestro compromiso con el deporte limpio es inquebrantable".

Por último, remarcaron que "cada atleta que se coloca en la línea de salida en Sídney merece competir en igualdad de condiciones, y cada participante y espectador merece confiar en el resultado que ve en la línea de meta".

En la mayoría de los casos de dopaje en el deporte internacional, los atletas son suspendidos provisionalmente para competir hasta que el caso se resuelva con un veredicto o se archive.

No se puede dejar de lado que Kenia tiene corredores de talla mundial y un amplio historial de casos de dopaje. Este es el más reciente de una larga serie de casos que involucran a corredores de fondo kenianos que usan sustancias para mejorar su rendimiento.

Ruth Chepng'etich, keniana que es plusmarquista mundial de maratón femenino fue sancionada por 3 años tras admitir en el 2025 un cargo relacionado con un resultado positivo por un diurético prohibido. Albert Korir, ganador del Maratón de Nueva York, recibió una sanción de 5 años apenas en marzo pasado.

El presidente de la Agencia Mundial Antidopaje, Witold Banka, señaló hace unas semanas que Kenia necesitaba un "enfoque más decidido" para conservar su credibilidad en el deporte.

Con información de N+