México Vence a Chile y Sueña con el Boleto a Octavos en el Mundial Femenil Sub-17

En su segundo partido del Mundial Femenil Sub-17 que se juega en Marruecos, la Selección Mexicana logró una importante victoria por 3-1 ante su similar de Chile. Este resultado fue un salvavidas que llegó en el momento exacto, porque se trataba de ganar o morir.

Como se sabe, en el primer partido las mexicanas cayeron 2-0 ante su similar de España. Ese revés representaba un duro golpe anímico, además de que ponía en predicamento la clasificación a la siguiente ronda.

Hay que recordar que México está ubicado en el Grupo F del Mundial Femenil Sub-17 de Marruecos 2026, junto con España, Australia y Chile. Las representantes de la Furia Roja son las favoritas del sector.

A la fase de octavos de final avanzan los 2 primeros lugares de cada pelotón, además de los 4 mejores terceros lugares del torneo. Así que además hay que estar pendientes de lo que hagan tus rivales de grupo.

Por eso era más que urgente que las Tricolores salieran con todo ante las chilenas. Pero el partido no pudo empezar de peor manera en el Mohammed VI Football Complex de Marruecos. El equipo rojo sorprendió a las mexicanas a los 12 minutos, cuando Amaral Farías mandó pase filtrado hacia Catalina Muñoz, quien ganó por velocidad antes de mandar la pelota a las redes con un disparo que no pudo atajar la portera Ania López. El 1-0 fue un duro golpe, pero las Tricolores no se iban a dar por vencidas tan fácil.

México se repuso del mazazo tempranero y comenzó a imponer su estilo de juego. Hasta que luego de la media hora tuvo su recompensa: Fue al minuto 35 cuando las Tricolores hilvanaron una buena jugada por el sector izquierdo, Arredondo llegó a línea de fondo y mandó servicio al área, donde Mía Urbano estuvo atenta para puntear el balón hacia el fondo y colocar el 1-1 en la pizarra.

Con la anotación, las mexicanas recobraron la confianza y siguieron insistiendo al ataque. Lamentablemente les faltó precisión en la zona alta y tuvieron que irse a la pausa del medio tiempo con el marcador igualado a un tanto.

Ya en la segunda parte, México salió más concentrado ante unas sudamericanas que batallaban para asentarse en la cancha. Poco a poco el conjunto tricolor se adueñaba del tránsito de la pelota y sumaba jugadas ofensivas.

Hasta que al 65 la Selección Mexicana logró la voltereta: Citlali Reyes llegó por el centro del área, luego de una gran jugada colectiva, y mandó un disparo potente que no logró atajar la guardameta chilena. Golazo para el 2-1, que Citlali no pudo festejar porque le dio un calambre y se quedó tendida en el césped luego de la anotación.

Ya en desventaja, la Selección de Chile se lanzó al abordaje en busca de un empate que les reavivara las esperanzas. Pero dejaron espacios atrás, mientras las Tricolores se agazapaban en busca de un contragolpe decisivo.

Así pasó: a los 83 minutos llegó el 3-1 definitivo, cuando las mexicanas agarraron mal parada a la zaga chilena y desde la media cancha tejieron un contraataque fabuloso. La pelota llegó a Nicole Jiménez, quien se quitó la barrida de una defensora y punteó la pelota cuando achicaba la arquera. Una clase magistral de cómo aprovechar una contra.

Con la victoria, México llegó a 3 puntos y se ubicó en la segunda posición del Grupo F, en el que España es líder con 6 unidades. Abajo están Australia y Chile con 1 punto cosechado.

Como se sabe, la Selección Mexicana perdió 2-0 en la fecha inaugural, mientras que Australia y Chile empataron 1-1. Por eso era urgente que las Tricolores recompusieran el camino.

En el otro encuentro del sector, España superó 3-1 a Australia. Las chicas de la Furia Roja son favoritas para levantar el trofeo de campeonas, junto con junto con Corea del Sur y Alemania.

El próximo duelo de México en el Mundial Femenil Sub-17 será el domingo 25 de octubre ante las australianas. Con un empate amarran su boleto a octavos de final, ya que está presupuestado que las españolas superen sin problemas a las chilenas.

Con información de N+