Deportes

México Vence a Chile y Sueña con el Boleto a Octavos en el Mundial Femenil Sub-17

Las futbolistas tricolores dieron un gran partido, pese a que empezaron perdiendo ante las chilenas

Nicole Jiménez anotó el tercer tanto del equipo Tricolor ante su similar de Chile en el Mundial Femenil de Marruecos.Nicole Jiménez anotó el tercer tanto del equipo Tricolor ante su similar de Chile en el Mundial Femenil de Marruecos. Foto: Selección Nacional de México Femenil

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