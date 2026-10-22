Olympiacos vs Sparta Praga: ¿Cómo le Fue a la 'Hormiga' González en la Europa League 2026?

En la Jornada 3 de la Europa League 2026 el Olympiacos griego recibió al Sparta Praga con la misión de sumar su tercera victoria al hilo y mantenerse en la parte alta de la tabla. Aunque había expectativa por ver en acción el mexicano Armando González, este arrancó en la banca.

El primer tiempo fue árido, bastante parejo, pero ninguno de los equipos logró abrir el marcador. Los griegos tuvieron más llegada a puerta, sólo que carecieron de contundencia.

En la segunda parte la igualada se mantuvo un buen rato, hasta que el estratega local decidió hacer ajustes y realizó un par de cambios a los 62 minutos, entre ellos el de “La Hormiga” González, que sustituyó a Roman Yaremchuck en el eje del ataque.

El delantero mexicano respondió 15 minutos después, cuando mandó el 1-0 a las redes: González se elevó en el área para cabecear un servicio preciso desde la franja derecha. Gran remate picado de “La Hormiga” que se coló pegado a la base del poste, a contrapie del arquero visitante.

Luego de ponerse en ventaja, el Olympiacos fue por más sin descuidar la retaguardia. Y aunque el Sparta Praga intentó igualar, se topó con una defensa ordenada y sólida. Ya no hubo más anotaciones, así que el equipo griego selló su tercer triunfo en igual número de jornadas.

Olympiacos llegó a 9 unidades y gracias a su paso perfecto se ubicó en la posición 5, abajo de Benfica, Leverkusen, Bournemouth y Ferencvaros (también con 9 puntos pero mejor porcentaje de goleo).

Hay que recordar que el club griego superó 2-1 al Jagiellonia en la primera fecha, luego despachó 1-0 al Marsella y ahora sacó otra importante victoria de 1-0 ante el Sparta Praga. Por lo que marcha invicto, con 4 goles a favor y sólo uno en contra.

En otro duelo de la Jornada 3 en la Europa League, el Bournemouth inglés fue superior al Milán italiano y lo venció 3-0. Los rossoneros sufrieron la expulsión de su portero Mike Maignan a los 27 minutos cuando ya perdían por un gol.

Diezmado, el Milán poco pudo hacer el resto del encuentro y sólo vio como el club inglés agrandó la ventaja con tantos de Marcus Tavernier y Amine Adil. De esta manera, el Milán sumó su segundo revés de la competencia mientras que el Bournemouth lleva 3 victorias.

También el Benfica llegó a tres triunfos y es líder de la competencia con 9 unidades y una diferencia de goles de +8 luego de superar 4-1 al Omonia de Chipre este jueves.

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Con información de N+