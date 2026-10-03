Hormiga González se Convierte en el Jugador Más Caro de Grecia; Este es su Valor

Luego de un Mundial en el que la selección mexicana dejó gratas sensaciones, se esperaba que varios jugadores dieran el salto a Europa. Sin embargo, fueron pocos los que pudieron hacerlo y uno de ellos fue Armando González, quien dejó a las Chivas para llegar al balompié griego.

La 'Hormiga' González brilló en la Liga MX con el Rebaño, ganando un título de goleo. Sus buenas actuaciones lo pusieron en la mira del gigante de Grecia, Olympiacos, que lo fichó en el pasado mercado de transferencias.

El delantero mexicano ha tenido un buen arranque de temporada con su nuevo club, pues rápidamente respondió con goles y, aunado a la lesión de su principal competencia interna, se ganó la titularidad. El canterano rojiblanco incluso ya debutó en la UEFA Europa League.

Gracias a su buen rendimiento en las primeras semanas de la campaña, la 'Hormiga' González se ha posicionado como el jugador más caro de toda la liga de Grecia. De acuerdo con el Centro Internacional de Estudio del Deporte Football Observatory, el mexicano tiene un valor de mercado de 24.42 millones de euros.

Esta cantidad lo coloca como el jugador de mayor valor en toda Grecia. En lo que va de la temporada, González ya lleva 7 partidos, 4 goles y 2 asistencias. Actualmente se encuentra concentrado con la selección mexicana para los amistosos de la Fecha FIFA, en donde ya tuvo minutos pues fue titular en el primer duelo ante Colombia, el cual finalizó empatado 1-1.