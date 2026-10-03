Inglaterra Aplasta a Croacia con Goleada Histórica

Goleada de escándalo la que se vivió en Croacia este sábado, cuando la selección de Inglaterra le propinó al cuadro local su peor derrota en la historia. El partido que enfrentó a estos dos equipos, correspondiente a la tercera jornada en la fase de grupos de la UEFA Nations League, lucía como uno de los más parejos en el papel, pero la realidad dejó en evidencia que el combinado inglés está muy por encima.

Inglaterra goleó 0-7 a Croacia en lo que pasará a la historia como la mayor derrota en la historia del conjunto croata. La selección que en 2018 sorprendió al mundo llegando a la final del Mundial de Rusia, hoy vive un momento muy complicado debido al recambio generacional que está en curso, pues aunque Luka Modric no se ha retirado del futbol internacional, a sus 41 años de edad, ya no es aquel futbolista que marcaba la diferencia.

Por su parte, Inglaterra dio un golpe de autoridad y sigue a la caza de España por la lucha en el liderato del Grupo C. Los goles de los Tres Leones fueron obra de Harry Kane y Bukayo Saka, ambos con un doblete cada uno, así como de Jude Bellingham, Anthony Gordon y Morgan Rogers, quienes sentenciaron el encuentro.

Con este nuevo triunfo, el equipo dirigido por Thomas Tuchel que terminó en tercer lugar de la pasada Copa del Mundo, llegó a 6 puntos luego de tres encuentros disputados en la Nations League. Inglaterra solamente perdió contra España en la primera jornada, pero tendrá su revancha en la sexta fecha de la fase de grupos durante el próximo mes de noviembre.

Por ahora, los ingleses deberán concentrarse en su siguiente rival, pues volverán a verse las caras ante Chequia para cerrar la presente Fecha FIFA. Ese partido se llevará a cabo en Wembley el martes 6 de octubre.