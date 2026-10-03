Deportes

Inglaterra Aplasta a Croacia con Goleada Histórica

Esta fue la peor derrota en la historia del combinado croata; Inglaterra sigue persiguiendo a España en el Grupo C de la Nations League

Jugadores de la selección de InglaterraJugadores de la selección de Inglaterra | Foto: Reuters

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