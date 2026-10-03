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España Sigue Imparable; Vence a Chequia en la Nations League

El combinado campeón del mundo marcha con paso perfecto tras el Mundial y terminan la Fecha FIFA con cuatro victorias

Jugadores de la selección de EspañaJugadores de la selección de España | Foto: Reuters

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España Vence a Chequia: Resultado Partido Nations League Hoy 3 de Octubre 2026 | N+