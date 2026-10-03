España Sigue Imparable; Vence a Chequia en la Nations League

La selección de España no afloja el paso luego de haber ganado el Mundial 2026. Bajo el mando de Luis de la Fuente, el combinado español se ha consolidado como el mejor equipo del planeta a nivel de selecciones y, durante la Fecha FIFA de septiembre y octubre, marcha con paso perfecto en sus primeros tres duelos de la UEFA Nations League.

La tercera fecha de la fase de grupos en el certamen europeo enfrentó a España ante Chequia en el Estadio Carlos Tartiere, en Oviedo. El conjunto ibérico empezó de excelente manera, pues apenas a los seis minutos del partido apareció Lamine Yamal para poner el 1-0 en favor de su país. Tras el tanto del joven nominado al Balón de Oro, España se hizo con el control del juego y al 35 cayó el 2-0 gracias a Rodri.

Esos dos goles le dieron a la escuadra local la ventaja necesaria para sobrellevar el encuentro, pues aunque Chequia buscó con insistencia rescatar al menos un punto, solamente pudo recortar la distancia cuando el lateral Jiří Sláma marcó el 2-1.

Sin embargo, ya sobre el minuto 89, España sentenció el triunfo luego de un gran contragolpe que culminó con un remate a bocajarro por parte de Mikel Merino, quien puso el resultado final en un 3-1.

España con paso perfecto tras el Mundial

Luego de haber conquistado su segunda Copa del Mundo, España sigue confirmando por qué es la mejor selección del orbe. Con un estilo de juego claro y definido, el cuadro ibérico ha disputado tres partidos luego de aquella final ante Argentina y lleva tres victorias consecutivas.

España derrotó a Inglaterra, Croacia y Chequia en las primeras tres jornadas de la fase de grupos en la UEFA Nations League. Los pupilos de Luis de la Fuente cerrarán su actividad en la presente Fecha FIFA visitando a Croacia en la cuarta fecha.

Croacia viene de caer de manera estrepitosa ante Inglaterra, por lo que el equipo de Luka Modric y compañía necesitará dar su mejor nivel ante los vigentes campeones del mundo, quienes llevan 10 anotaciones en lo que va del torneo.