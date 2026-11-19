Los presidentes Xi Jinping, de China, Donald Trump, de Estados Unidos y, Vladimir Putin, de Rusia, mantienen su primera reunión trilateral, un encuentro histórico en el que abordaron sus intereses por mantener la "paz mundial".

Los tres se sentaron alrededor de una mesa redonda de madera, con Xi al centro, Trump a su izquierda y Putin a la derecha. Primero habló el anfitrión, luego el mandatario ruso y Trump cerró las declaraciones iniciales.

Al comienzo de la reunión, el presidente de China manifestó su deseo por una "relación constructiva de estabilidad estratégica con Estados Unidos". Por ello, llamó a la cooperación para mantener la paz mundial y ayudar al avance de la humanidad.

"Como grandes potencias mundiales y miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, nuestros tres países deberían dar ejemplo, cooperar para hacer frente a los desafíos mundiales, salvaguardar conjuntamente la paz y la estabilidad mundiales y contribuir más al progreso de la humanidad", afirmó Xi.

Por su parte, Trump agradeció a Xi la bienvenida en Shenzhen y lo felicitó por organizar la cumbre de APEC. También destacó la responsabilidad de los tres líderes de mantener una comunicación abierta.

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"En ese sentido, y creo que en muchos otros, estamos haciendo historia. Los tres tenemos mucho que discutir y ya hemos discutido bastante", apuntó.

El presidente agregó que los tres países que representan, "los más grandes del mundo", están en una posición privilegiada para reducir el arsenal nuclear.

"Debo decir que, francamente, es algo muy difícil de lograr, porque una vez que se tienen armas nucleares, es muy difícil prescindir de ellas", añadió.

Enfatizó que no permitirían a Irán tener herramientas nucleares. Asimismo, expresó que era un honor estar con Putin. Lo mismo manifestó a Xi.

En su participación, Xi describió las armas nucleares como una "espada de Damocles que pende sobre la humanidad" y dijo que deberían ser "completamente prohibidas y destruidas por completo".

Cuando tocó el turno al mandatario de Rusia, se dijo convencido de las capacidades de las tres naciones reunidas para contribuir a la estabilidad del planeta.

"Rusia, China y Estados Unidos, nuestros pueblos, son capaces de hacer una contribución significativa al fortalecimiento de la seguridad y la estabilidad en el mundo, si cooperan de manera constructiva como socios sobre la base del respeto mutuo, la igualdad y el equilibrio de intereses", destacó.

Xi Jinping recordó la Segunda Guerra Mundial y señaló que China, Estados Unidos y la Unión Soviética fueron la "columna vertebral" que luchó contra el fascismo mundial.

"La historia nos enseña que cuando las grandes potencias están en paz, el mundo está seguro; cuando las grandes potencias se enfrentan, el mundo está sumido en el caos", aseveró.

Además, planteó establecer mecanismos de comunicación entre China, Estados Unidos y Rusia para prevenir crisis y evitar errores de cálculo.

Por su parte, Trump propuso que los tres países cooperen para proteger su soberanía frente a organismos como la Corte Penal Internacional, que emitió una orden de arresto contra Putin por presuntos crímenes de guerra en Ucrania.

Afirmó que abordó con Putin el fin a la ofensiva contra Kiev.

"Creo que están ocurriendo cosas, creo que él, y espero que también la otra parte, desearía que se pusiera fin a esa guerra", declaró.

Al respecto, el presidente ruso afirmó que China, Estados Unidos y Rusia están de acuerdo en resolver la guerra de Ucrania.

"Nuestros países tienen muchos intereses convergentes en lo que respecta a la resolución de conflictos regionales, incluido, por supuesto, el conflicto en Ucrania", afirmó.

Trump coincidió en que el diálogo con sus homólogos era necesario para la paz, marcando una distinción con otros presidentes del pasado, que no accedieron a negociar.

"Con demasiada frecuencia, los líderes del pasado evitaron hablar con naciones con las que tenían desacuerdos, y nosotros pensamos lo contrario", mencionó.

"Creo que estamos seguros de ello. Ningún problema se resolvió jamás con la vieja escuela, negándose a hablar de él. La paz nunca se forjó rechazando las oportunidades de diálogo", sostuvo.

El encuentro entre Xi Jinping, Donald Trump y Vladimir Putin en la Villa Kylin de Shenzhen se da en un momento en que la campaña militar de Moscú en Ucrania se acerca a su quinto año.

Trump, afectado por la debacle republicana en las elecciones de medio mandato en Estados Unidos, está estancado en su guerra con Irán, mientras que una China en ascenso busca fortalecer su influencia en Asia.

El cónclave avivó los temores de que estos tres hombres poderosos puedan intentar dividir el mundo en esferas de influencia, por ejemplo decidiendo el destino de Ucrania sin consultar a Kiev ni a Europa.

Previamente, Trump y Xi mantuvieron conversaciones bilaterales en las que se abordaran los lazos comerciales y normas comunes para la inteligencia artificial y las repercusiones del escándalo de Nvidia.

Pekín ha sostenido desde hace tiempo que Estados Unidos y Rusia deben reducir sus gigantescos arsenales nucleares antes de que acceda a negociar sobre su propio armamento, de menor tamaño.

Previo al encuentro, analistas consideran que el encuentro sin precedentes entre Xi Jinping, Donald Trump y Vladimir Putin en el polo tecnológico chino de Shenzhen, sede de la cumbre de la APEC, gozaba más de un carácter simbólico que de lograr avances concretos.

ASJ