Para este jueves, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé que el frente 6 se extenderá como estacionario en el suroeste del golfo de México.

En interacción con un canal de baja presión sobre la península de Yucatán, generará lluvias puntuales fuertes en Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco; e intervalos de chubascos en Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

La masa de aire polar asociada al frente, modificará sus características térmicas, permitiendo gradual un ascenso de las temperaturas en el norte, noreste, centro y oriente del país.

Sin embargo, se mantendrá el viento de componente norte con rachas de 60 a 80 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas); con rachas de 40 a 60 km/h en Veracruz, y con rachas de 30 a 50 km/h en Tamaulipas y Tabasco; disminuyendo por la tarde.

Por otro lado, un nuevo frente frío se aproximará al noroeste de México, asociado con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera y con la corriente en chorro polar, originarán fuertes rachas de viento en dicha región, así como chubascos en Baja California.

A su vez, canales de baja presión aunados al persistente ingreso de humedad del océano Pacífico, generado por la corriente en chorro subtropical, ocasionarán lluvias y chubascos en estados el noreste, oriente, centro y sur de la República Mexicana.

Finalmente, el frente número 7 se desplazará hacia el centro de Estados Unidos y dejará de afectar a la República Mexicana.

Estas son las precipitaciones de distintas intensidades que caerán en el territorio nacional:

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Veracruz (sur), Oaxaca (norte y este), Chiapas (norte) y Tabasco (oeste).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California, Tamaulipas, Puebla, Estado de México, Ciudad de México, Guerrero, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Michoacán, Morelos y Tlaxcala.

Mientras que las temperaturas máximas y mínimas serán las siguientes:

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Sonora (sur), Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca (costa) y Chiapas (costa).

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Morelos, Puebla (suroeste), Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C: zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Sonora, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

En cuanto al pronóstico del tiempo en el Valle de México, al amanecer, habrá ambiente de frío a fresco en la región; y muy frío con posibles heladas en zonas altas del Estado de México y condiciones de cielo medio nublado a nublado durante el día.

Por la tarde ambiente templado y probabilidad intervalos de chubascos en el Estado de México; así como lluvias aisladas en la Ciudad de México.

Con información de N+

ICM