Para este miércoles, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé que el frente frío 6 prevalecerá con características de estacionario sobre el golfo de México.

En interacción con otros fenómenos, provocará lluvias puntuales muy fuertes en zonas de Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco; lluvias fuertes en Campeche y Quintana Roo, y chubascos en Tamaulipas, San Luis Potosí, Puebla y Yucatán.

La masa de aire polar asociada al frente, mantendrá el ambiente frío a fresco durante la mañana y noche sobre el norte, noreste, oriente y centro del territorio nacional.

Así como evento de 'Norte' con rachas de viento de 70 a 90 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec; con rachas de 50 a 70 km/h, durante la mañana, en la costa de Veracruz (centro y sur); y con rachas de 30 a 50 km/h en la costa de Tamaulipas.

Simultáneamente, el frente frío 7 se desplazará lentamente sobre el noroeste y norte de México, en donde se prevén vientos fuertes y lluvias aisladas.

Finalmente, canales de baja presión e ingreso de humedad del océano Pacífico, ocasionará lluvias e intervalos de chubascos en estados del occidente, centro y sur de la República Mexicana.

Estos serán los estados afectados por precipitaciones de distintas intensidades:

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Veracruz (sur), Oaxaca (este), Chiapas (noroeste) y Tabasco (oeste).

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Campeche (suroeste) y Quintana Roo (sur).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Estado de México, Ciudad de México, Puebla y Yucatán.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California Sur, Coahuila, Nuevo León, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala y Morelos.

Mientras que las temperaturas máximas y mínimas en el países serán las siguientes:

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Sonora (sur), Sinaloa, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca (costa) y Chiapas (costa).

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Nayarit, Jalisco, Morelos, Puebla (suroeste), Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C: zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Sonora, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

En el Valle de México, se esperan bancos de niebla al amanecer y ambiente muy frío con posibles heladas en zonas altas del Valle de México.

Por la mañana, ambiente frío a fresco y cielo medio nublado. Hacia la tarde, ambiente templado y cielo nublado con probabilidad de lluvias y chubascos en Ciudad de México y Estado de México.

Con información de Conagua

ICM