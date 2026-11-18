El dólar estadounidense cotiza este miércoles en 18.54 pesos mexicanos en promedio en el mercado interbancario y el electrónico.

La jornada de este martes fue de ganancias para la moneda nacional, la tercera sesión de forma consecutiva, mientras se siguen con lupa las declaraciones de la Reserva Federal para tener indicios de si subirá la tasa de interés.

‌La moneda local cotizaba en 18.4190 unidades por dólar en la recta final de los negocios, con una ganancia de un 0.51%, tras una sesión marcada por las reuniones comerciales de la APEC y ASEAN.

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El Banxico informó que el cierre del dólar el martes fue de 18.4298 pesos por billete verde, según datos obtenidos a partir del promedio de transacciones bancarias.

En cuanto al precio del dólar, que se cotiza durante todo el día, el tipo de cambio a peso cerró este 17 de noviembre en los 18.42 pesos por divisa verde.

Mientras que el tipo de cambio FIX publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), determinado por Banxico los días hábiles, es de 18.4677 pesos por dólar para este miércoles.

El tipo de cambio para pagar las obligaciones en dólares estadounidenses quedó en 18.5525 pesos por cada divisa verde.

Mientras que la cotización del dólar estadounidense en las instituciones bancarias oscila a la compra en 18.2327 pesos por billete verde, y a la venta en 18.6287.

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Con información N+

ICM